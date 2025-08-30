 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La Russie a de nouveau tiré près de 600 drones et missiles contre l'Ukraine
information fournie par Reuters 30/08/2025 à 08:40

L'armée de l'air ukrainienne a déclaré samedi avoir abattu 510 des 537 drones et 38 des 45 missiles tirés par la Russie au cours d'une nouvelle attaque nocturne d'envergure.

L'armée a répertorié cinq impacts de missiles et 24 impacts de drones sur 7 sites, tandis que des débris sont tombés sur 21 autres sites, selon un communiqué publié sur l'application de messagerie Telegram.

Le gouverneur de la région de Zaporijjia a fait état d'un mort et au moins 24 blessés au cours d'une de ces frappes.

L'armée ukrainienne a dit avoir bombardé de son côté dans la nuit deux importantes raffineries de pétrole russe, à Krasnodar et Syzran, où des incendies se sont selon elle déclarés.

(Rédigé par Anastasiia Malenko, version française Tangi Salaün)

Guerre en Ukraine
Défense
A lire aussi

  • Manque de moyens, de place, de temps: la ministre de l'Education nationale, Elisabeth Borne, a souhaité une généralisation de la "pause numérique" au collège ( AFP / Loic VENANCE )
    La généralisation de la pause numérique au ralenti
    information fournie par AFP 30.08.2025 08:35 

    Manque de moyens, de place, de temps: la ministre de l'Education nationale, Elisabeth Borne, a souhaité une généralisation de la "pause numérique" au collège, mais cette injonction risque d'être peu suivie sur le terrain pour le moment. La ministre a répété mercredi ... Lire la suite

  • Donald Trump arborant son tableau avec les droits de douane ciblant chaque territoire ou entité, dans la Roseraie de la Maison Blanche à Washington D.C., le 2 avril 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Trump essuie un revers judiciaire majeur sur ses droits de douane
    information fournie par AFP 30.08.2025 04:44 

    Une cour d'appel fédérale américaine a statué vendredi qu'une grande partie des droits de douane imposés par Donald Trump étaient illégaux, un revers majeur pour un pilier de sa politique qui ébranle l'économie mondiale, avant que la Cour suprême ne se prononce ... Lire la suite

  • Le premier secrétaire du Parti socialiste (PS), Olivier Faure, au Campus du parti de gauche à Blois, le 29 août 2025. ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )
    Le PS, volontaire pour gouverner, présente son budget alternatif
    information fournie par AFP 30.08.2025 04:21 

    Le Parti socialiste, qui s'est dit "volontaire" pour prendre la relève de François Bayrou et gouverner la France, présente samedi ses propositions budgétaires pour prouver qu'"une autre voie" est possible, au dernier jour des universités d'été du parti à Blois. ... Lire la suite

  • Un drapeau iranien flotte devant le consulat iranien, où des diplomates iraniens rencontrent leurs homologues d'Allemagne, de Grande-Bretagne et de France pour de nouvelles négociations nucléaires, le 25 juillet 2025 à Istanbul, en Turquie ( AFP / Yasin AKGUL )
    Nucléaire iranien: les Européens laissent un mois à l'Iran pour négocier.
    information fournie par AFP 30.08.2025 00:05 

    Les puissances européennes ont laissé vendredi un mois à l'Iran pour négocier sur son programme nucléaire et éviter ainsi le rétablissement de sanctions levées il y a dix ans, une offre que Téhéran a rejetée. Le trio composé du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne, ... Lire la suite

L'offre BoursoBank