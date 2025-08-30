La Russie a de nouveau tiré près de 600 drones et missiles contre l'Ukraine

L'armée de l'air ukrainienne a déclaré samedi avoir abattu 510 des 537 drones et 38 des 45 missiles tirés par la Russie au cours d'une nouvelle attaque nocturne d'envergure.

L'armée a répertorié cinq impacts de missiles et 24 impacts de drones sur 7 sites, tandis que des débris sont tombés sur 21 autres sites, selon un communiqué publié sur l'application de messagerie Telegram.

Le gouverneur de la région de Zaporijjia a fait état d'un mort et au moins 24 blessés au cours d'une de ces frappes.

L'armée ukrainienne a dit avoir bombardé de son côté dans la nuit deux importantes raffineries de pétrole russe, à Krasnodar et Syzran, où des incendies se sont selon elle déclarés.

(Rédigé par Anastasiia Malenko, version française Tangi Salaün)