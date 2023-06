La réforme des retraites en 10 moments-clés

La réforme des retraites est un engagement de campagne d'Emmanuel Macron qui malgré sa promulgation à la mi-avril continue de susciter une forte opposition en France. Rappel des dix moments-clés d'un projet qui fait suite à une première tentative de réforme basée sur un système universel par points, stoppée net en mars 2020 par la pandémie de Covid-19.

Une manifestation à Strasbourg, le 14 avril 2023 ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

10 janvier 2023: 64 ans

La Première ministre Elisabeth Borne dévoile le 10 janvier 2023 une réforme qui prévoit le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans à l'horizon 2030 et le relèvement de la pension minimum pour les carrières complètes à temps plein, à 85% du Smic net, mesure qui concernerait au final 10.000 à 20.000 personnes, selon le gouvernement.

19 janvier: mobilisation massive

Front uni des syndicats contre le projet : le 19 janvier "plus de deux millions" de manifestants, selon la CGT, et 1,12 million, d'après le ministère de l'Intérieur.

31 janvier: cortèges record

Le 31 janvier, cortèges record pour la deuxième journée de mobilisation : 1,27 million selon la police, 2,5 millions pour les syndicats.

6 février: débats électriques

Le 6 février, les débats démarrent sous haute tension à l'Assemblée nationale et sous pression de la rue, avec deux nouvelles journées de manifestations les 7 et 11.

L'examen en première lecture s'achève le 17, sans débat ni vote sur la mesure-phare du report à 64 ans, en raison des milliers d'amendements déposés notamment par La France insoumise (LFI).

7 mars: mobilisation "historique"

Mobilisation d'une ampleur "historique" le 7 mars: 1,28 million de manifestants selon la police, 3,5 millions pour la CGT.

Des grèves affectent transports, éducation, dépôts de carburant/raffineries, électricité/gaz et ramassage des ordures.

16 mars: 49.3

Après l'adoption du texte par le Sénat, le 11 mars, et face au vote incertain de certains députés LR mécontents, Emmanuel Macron choisit un passage en force le 16 avec une adoption sans vote à l'Assemblée, selon la procédure du 49.3.

Deux motions de censure sont rejetées le 20, dont l'une, transpartisane, de justesse. La réforme est adoptée.

23 mars: blocages et grèves

Blocages et grèves s'intensifient dans les raffineries, transports et ports. Une neuvième journée de protestation réunit, le 23, plus d'un million de personnes (chiffre police) et est marquée par des violences.

Les méthodes musclées des policiers à moto BRAV-M concentrent les critiques. La première visite officielle du roi Charles III en France, fin mars, est reportée.

14 avril: validation du Conseil constitutionnel

Après trois nouvelles journées de protestation de moindre ampleur, le Conseil constitutionnel valide le 14 avril l'essentiel de la réforme, rejetant quelques mesures comme l'"index senior".

La demande par la gauche d'un référendum d'initiative partagée (RIP) est rejetée. La loi est promulguée le 15.

Emmanuel Macron tente de rebondir, promet de s'atteler à de nouveaux chantiers lors d'une allocution télévisée, le 17 avril, mais des concerts de casseroles continuent d'accueillir ses déplacements ou ceux de l'exécutif.

1er mai: défilé unitaire

La 13e journée de mobilisation, fixée à la date symbolique du 1er mai, rassemble 782.000 (chiffre police) à 2,3 millions de manifestants (chiffre CGT). Première fête du Travail unitaire depuis 2009, marquée par des violences à Paris, Nantes ou Lyon.

Le Conseil constitutionnel rejette, le 3 mai, une seconde demande de référendum déposée par la gauche.

8 juin: tentative d'abrogation

Deux premiers décrets d'application, dont celui portant sur le relèvement de l'âge légal, paraissent le 4 juin au Journal officiel.

Participation au plus bas (281.000 manifestants selon l'Intérieur, 900.000 pour la CGT), le 6 juin, pour la 14e journée de mobilisation unitaire qui pourrait être la dernière, deux jours avant l'examen le 8 juin à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi d'abrogation de la retraite à 64 ans, déposée par le groupe indépendant Liot, qui a peu de chance d'aboutir.