La refonte des prêts chinois accordés au Kenya suscite un intérêt croissant pour le passage au yuan, selon AidData

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* L'Éthiopie, le Mozambique, la Zambie, le Pakistan et l'Indonésie envisageraient de passer au yuan comme devise de référence pour leurs prêts

* Le Kenya a pris une mesure similaire en 2025; cette modification des conditions a permis à Nairobi d'économiser 215 millions de dollars par an

* L’Éthiopie pourrait bénéficier d’un allègement significatif de sa dette si elle parvenait à obtenir des conditions similaires, selon le rapport

* Toutefois, le changement de devise n’implique pas pour autant un emprunt sans risque, précise le rapport

(Mise à jour de la demande de commentaires au paragraphe 9) par Duncan Miriri

La décision du Kenya de convertir ses prêts chinois du dollar vers le yuan afin de réduire ses coûts d’emprunt suscite l’intérêt d’au moins cinq autres pays africains et asiatiques, selon une étude d’AidData, signe que les emprunteurs lourdement endettés explorent des alternatives aux financements coûteux indexés sur le dollar.

L’Éthiopie, le Mozambique, la Zambie, le Pakistan et l’Indonésie figurent parmi les pays qui pourraient chercher à modifier les conditions de leurs prêts chinois à l’instar du Kenya , selon le rapport, alors que Pékin encourage également une utilisation plus large du renminbi dans les prêts transfrontaliers.

AidData est un groupe de recherche basé aux États-Unis, rattaché au College of William & Mary, qui analyse le financement mondial du développement, y compris les prêts chinois.

Ce pays d’Afrique de l’Est a converti trois prêts ferroviaires chinois du dollar au yuan, tout en obtenant des échéances plus longues et des délais de grâce supplémentaires, ce qui lui a permis de réduire ses coûts de service de la dette d’environ 215 millions de dollars par an.

“L’allègement de dette accordé au Kenya par la China Eximbank, largement médiatisé, a suscité l’intérêt d’autres pays pour la conversion de leurs dettes existantes du dollar américain vers le renminbi”, a déclaré AidData, qui a également analysé les articles de presse dans le cadre de son étude.

Le dollar américain reste la devise dominante pour les prêts bilatéraux accordés aux économies en développement.

Toutefois, la décision du Kenya est également perçue comme s’inscrivant dans un changement stratégique au sein du portefeuille global de prêts transfrontaliers de la China Eximbank, alors que celle-ci s’efforce d’accélérer l’internationalisation du yuan, indique le rapport.

La China Eximbank encourage désormais — et, dans certains cas, exige — que les États empruntent en yuan plutôt qu’en dollars, précise le rapport, citant des exemples récents au Sri Lanka et au Bangladesh.

Les responsables de la China Eximbank et du ministère des Finances n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L’Éthiopie, qui a également emprunté de l’argent à Pékin pour construire une ligne ferroviaire et qui est en phase finale de restructuration de sa dette extérieure, était l’un des principaux candidats susceptibles de bénéficier d’une initiative similaire, selon le rapport.

“L’intérêt de l’Éthiopie pour la conversion de sa dette en RMB s’inscrit dans le cadre plus large d’une crise de la dette”, ont déclaré les auteurs du rapport.

La conversion de la dette libellée en dollars américains en renminbi indexé sur le « Loan Prime Rate » chinois pourrait réduire les coûts d’emprunt si ce nouveau taux de référence s’avérait nettement inférieur à l’accord existant, indexé sur le taux de financement à court terme en dollars américains (SOFR), précise le rapport.

Addis-Abeba pourrait économiser environ 169 millions de dollars rien qu’en changeant de taux de référence, un montant pouvant atteindre 778 millions de dollars si elle obtenait de la Chine des conditions similaires à celles accordées au Kenya, selon l’étude d’AidData.

“La question de savoir si la China Eximbank serait disposée à proposer une restructuration à la manière du Kenya pour les prêts relatifs à la ligne ferroviaire Addis-Abeba-Djibouti reste ouverte, d’autant plus que certains de ces prêts ont déjà été restructurés en 2018”, précise-t-elle.

Les pays cherchant à convertir leurs dettes envers la Chine devraient garder à l’esprit qu’une telle conversion n’est pas sans risque, les emprunteurs devant toujours se procurer des renminbi au moment des échéances.

“Si la monnaie locale d’un pays s’affaiblit par rapport au RMB, ou si l’accès aux liquidités en RMB est coûteux, l’avantage d’un taux d’intérêt plus bas pourrait ne pas être si important”, indique le rapport. “Ce risque est d’autant plus pertinent que le RMB reste bien moins répandu que le dollar.”