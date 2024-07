La rédaction de France Inter en ébullition

Patrick Cohen n'a décidément pas de chance. À chaque fois que son nom est avancé pour reprendre un micro à Radio France, il trouve un obstacle sur son chemin. L'année dernière, l'obstacle s'appelait Laurence Bloch, directrice des antennes et de la stratégie éditoriale du groupe public. Elle s'était opposée in extremis au recrutement par France Info de l'ancien présentateur de la matinale de France Inter (2010-2017) et actuel chroniqueur de l'émission C à vous , sur France 5. La PDG Sibyle Veil avait dû rétropédaler et le patron de France Info, Jean-Philippe Baille, avait trouvé un plan B en recrutant Jérôme Chapuis.

Cette fois, c'est l'annonce de l'arrivée de Patrick Cohen pour reprendre l'éditorial politique de 7 h 44, jusqu'ici assuré par le chef du service politique, Yaël Goosz, qui crée des tensions. Le journaliste étant moins marqué à gauche que son prédécesseur, on peut y voir une volonté de recentrer un peu la ligne éditoriale de la première radio de France.

Ce sont surtout les méthodes employées par la directrice de France Inter, Adèle Van Reeth, pour annoncer ce changement qui ont agacé en interne. Chef du service politique, Yaël Goosz a été averti dans la précipitation mercredi 10 juillet à 10 h 15. « Il pensait qu'on allait lui parler des primes pour le service politique après une séquence d'actualité épuisante. Au lieu de cela, on