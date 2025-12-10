 Aller au contenu principal
La reconstruction de l'Ukraine au menu de discussions américano-ukrainiennes
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 20:27

(Actualisé avec déclarations de Zelensky)

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a dit mercredi qu'il avait discuté de la reconstruction de l'Ukraine avec le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent et d'autres responsables américains.

Les discussions se sont concentrées sur un "document économique", a indiqué le dirigeant ukrainien, qui était accompagné de la Première ministre ukrainienne, Ioula Svyrydenko, et d'autres responsables.

Jared Kushner, le gendre du président américain Donald Trump, et Larry Fink, le directeur général du gestionnaire d'actifs BlackRock, ont également participé aux discussions.

"Les principes du document économique sont totalement clairs et nous sommes complètement alignés sur les Etats-Unis", a dit Volodimir Zelensky.

(Yuliia Dysa, Ron Popeski et Oleksandr Kozhukhar, version française Tangi Salaün et Camille Raynaud, édité par Blandine Hénault et Jean-Stéphane Brosse)

