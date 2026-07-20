La récolte française de blé à 30,8 millions de tonnes selon Argus Media, en-deçà de l'estimation officielle

Récolte dans un champ de blé en début de saison en raison des vagues de chaleur qui ont touché la France, le 7 juillet 2026 à Marly-lez-Valenciennes, dans le Nord ( AFP / François LO PRESTI )

La production française de blé est estimée à 30,8 millions de tonnes en 2026 par le groupe spécialiste des matières premières Argus Media, en-deçà de la première estimation officielle et nettement "en-dessous des attentes" du fait d'une "succession d'aléas climatiques".

"Argus Media estime la récolte française de blé tendre à 30,8 millions de tonnes pour 2026. Après une récolte dans la moyenne en 2025, la production déçoit à nouveau cette année et ressort en dessous des attentes", annonce Alexandre Willekens, analyste du marché des grains chez Argus Media, dans un communiqué publié lundi.

La première estimation des services du ministère de l'Agriculture annonçait jeudi dernier 32 millions de tonnes, en repli de 4% par rapport à 2025, une situation notamment imputable aux épisodes caniculaires qui se sont succédé depuis le mois de mai.

L'estimation d'Argus Media a été finalisée après une enquête de terrain menée du 13 au 17 juillet, alors que la moisson était terminée.

Cette récolte a été "pénalisée par une succession d'aléas climatiques, marqués notamment par une sécheresse persistante et des épisodes de fortes chaleurs au cours des derniers mois", rappelle le groupe.

"Rare point positif de cette campagne", l'augmentation de la surface cultivée (+3% à 4,6 millions d'hectares), qui "n'en reste pas moins la quatrième plus faible sole (surface) de blé tendre enregistrée depuis plus de vingt ans, en raison de la baisse de rentabilité de cette culture et des évolutions réglementaires", selon Argus Media.

Mais "les difficultés se sont enchaînées", avec une moitié ouest du pays "durement touchée par les excès de précipitations de l'hiver, suivi ensuite par un printemps excessivement sec", et un déficit hydrique et des épisodes caniculaires qui ont touché tout le pays, "à des stades critiques du développement des cultures, lors de la floraison puis du remplissage des grains".

"Le rendement moyen national est évalué à 6,67 tonnes par hectare, soit une baisse de 6,5% par rapport à la moyenne" des dix dernières années. Et finalement une production 2026 "en baisse de 2,55 millions de tonnes, soit -7,6% sur un an", selon Argus Media, qui observe une "la baisse tendancielle de la production française de blé" depuis 2016.

Ce temps sec et chaud a toutefois favorisé "la qualité" des cultures.