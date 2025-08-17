La protection de type Otan au coeur des discussions de Washington

par Trevor Hunnicutt et David Ljunggren

Le président américain Donald Trump pourrait offrir à l'Ukraine une protection inspirée de celle de l'Otan, une idée à laquelle la Russie est ouverte, a déclaré dimanche l'un de ses haut conseillers pour la politique étrangère à la veille d'une réunion à Washington avec l'Ukraine et les dirigeants européens.

"Nous avons réussi à obtenir la concession suivante, que les Etats-Unis puissent offrir une protection comme celle de l'article 5", a dit Steve Witkoff, envoyé spécial de Donald Trump en Russie, sur CNN. "Les Etats-Unis pourraient offrir une protection article 5, et c'est la première fois que nous entendons les Russes être d'accord avec cela."

L'article 5 du Traité de l'Atlantique Nord considère toute attaque contre un des 32 membres de l'Otan comme une attaque contre tous. Une garantie de sécurité de cette envergure pourrait être offerte à l'Ukraine à la place d'une adhésion de Kyiv à l'Otan, dont la Russie ne veut pas.

Les dirigeants russes spont opposés à la présence de troupes occidentales en Ukraine, mais n'ont pas écarté l'idée de garanties de sécurité pour Kyiv, considérées par les Européens comme une condition clé pour une paix durable.

La nature de ces garanties sera au coeur des discussions de lundi. Steve Witkoff a ajouté que la Russie avait aussi accepté d'inscrire dans la loi l'interdiction pour elle de s'emparer de territoires supplémentaires en Ukraine après un accord de paix.

Toute garanties de sécurité offertes à Volodimir Zelensky pourrait aussi inclure un engagement de la part des Etats-Unis, a dit de son côté Marco Rubio, secrétaire d'Etat américain, sur Fox News, une hypothèse que beaucoup de partisans de Donald Trump ont jusqu'ici rejetée.

"Il s'agirait d'un pas important pour le président, s'il venait à offrir un engagement américain pour une garantie de sécurité", a-t-il dit. "Cela montre à quel point il veut la paix, quelle valeur il accorde à la paix, qu'il veuille faire une concession comme celle-ci (...) c'est ce dont nous parlerons demain."

(David Ljunggren et Trevor Hunnicutt, avec Raphael Satter et Sarah N. Lynch à Washington; version française Gilles Guillaume)