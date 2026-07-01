La princesse Anne commémore la bataille de la Somme

La princesse Anne au mémorial de Thiepval pour célébrer les 110 ans de la bataille de la Somme, le 1er juillet 2026 ( AFP / Francois LO PRESTI )

La princesse Anne, soeur du roi Charles III, a appelé à honorer "la responsabilité de la mémoire" lors du 110e anniversaire de la bataille de la Somme, l'une des plus meurtrières de la Première Guerre mondiale, durant laquelle les pertes britanniques notamment ont été effroyables.

"Au fil du temps, alors que la Grande Guerre s'enfonce de plus en plus dans l'histoire, la responsabilité de la mémoire nous incombe de plus en plus clairement", a déclaré la princesse Anne lors d'une cérémonie sur le site de l'imposant mémorial britannique de Thiepval.

"Notre devoir n'est pas seulement d'honorer le sacrifice, mais aussi de veiller à ce que ses leçons ne soient ni oubliées ni considérées comme acquises", a ajouté la princesse, présidente de la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth (CWGC).

En 1916, alors que le front occidental s'est embourbé dans les tranchées, les forces alliées décident de tenter une percée décisive dans la Somme. Les Britanniques fournissent le gros des effectifs pour cette offensive.

Le matin du 1er juillet 1916, quelque 100.000 soldats britanniques montent à l'assaut. L'état-major croit que les bombardements intenses des positions allemandes au préalable ont considérablement affaibli les défenses ennemies. Il n'en est rien.

Un massacre s'ensuit dans le no man's land. Au soir du 1er juillet, les Britanniques comptent 20.000 morts ou disparus et près de 40.000 blessés. C'est le jour le plus sanglant de l'histoire militaire du Royaume-Uni.

Commémorations de la bataille de la Somme au mémorial de Thiepval, le 1er juillet 2026 ( AFP / Francois LO PRESTI )

Et pourtant, les Alliés vont insister: la bataille de la Somme se poursuivra jusqu'en novembre 1916, mettant plus d'un million de soldats hors de combat, dont plus de 400.000 morts ou disparus. Le tout pour des gains territoriaux infimes.

John Ruddick, 77 ans, et sa soeur Winifred, 79 ans, de Carlisle (nord de l'Angleterre), sont venus assister mardi à la cérémonie, en mémoire à leur oncle Edward Ruddick, tué au premier jour de la bataille, à 21 ans.

"Son corps n'a hélas jamais été retrouvé", explique la fratrie, qui vient chaque année honorer cet oncle à Thiepval depuis dix ans.

"Il y a toujours des descendants" de soldats tombés dans la Somme "qui se rendent sur ces lieux" de mémoire, confirme à l'AFP Peter Hudson, vice-président de la CWGC.

Et ils viennent parfois de très loin, car des soldats de tout l'Empire britannique d'alors ont participé à cette bataille et payé un lourd tribut, rappelle-t-il: Canadiens, Sud-Africains, Australiens, Néo-Zélandais, Irlandais, Indiens...

Achevé en 1932 sur l'un des lieux emblématiques de la bataille, le mémorial de Thiepval est un monument Art déco de 45 mètres de haut, sur lequel sont gravés les noms des 72.000 soldats britanniques et sud-africains disparus entre 1915 et 1918 dans la Somme, comme le soldat Edward Ruddick.

Rénové de 2014 à 2022, le site accueille chaque année plusieurs centaines de milliers de visiteurs, dont nombre de groupes scolaires d'outre-Manche.