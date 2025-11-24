 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Présidente de la Fed, Mary Daly, soutient une baisse des taux en décembre, citant le marché du travail, rapporte le WSJ
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 21:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mary Daly, Présidente de la Réserve fédérale de San Francisco, est favorable à une baisse des taux d'intérêt lors de la réunion de la banque centrale le mois prochain, car elle constate une détérioration du marché du travail, a-t-elle déclaré au Wall Street Journal lors d'une interview publiée lundi.

"En ce qui concerne le marché du travail, je ne suis pas aussi confiante que nous puissions maîtriser la situation", a-t-elle déclaré au Journal. En revanche, le risque d'une poussée inflationniste est moindre, étant donné que les augmentations de coûts liées aux tarifs ont été plus modérées que prévu au début de l'année, a-t-elle ajouté, selon le journal.

Banques centrales
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank