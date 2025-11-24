La Présidente de la Fed, Mary Daly, soutient une baisse des taux en décembre, citant le marché du travail, rapporte le WSJ

Mary Daly, Présidente de la Réserve fédérale de San Francisco, est favorable à une baisse des taux d'intérêt lors de la réunion de la banque centrale le mois prochain, car elle constate une détérioration du marché du travail, a-t-elle déclaré au Wall Street Journal lors d'une interview publiée lundi.

"En ce qui concerne le marché du travail, je ne suis pas aussi confiante que nous puissions maîtriser la situation", a-t-elle déclaré au Journal. En revanche, le risque d'une poussée inflationniste est moindre, étant donné que les augmentations de coûts liées aux tarifs ont été plus modérées que prévu au début de l'année, a-t-elle ajouté, selon le journal.