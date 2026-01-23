La Première ministre danoise au Groenland en signe de soutien

La Première ministre danoise Mette Frederiksen s’est rendue vendredi au Groenland pour manifester son soutien à l’île arctique que le président américain Donald Trump ambitionne d'annexer.

A son arrivée à l'aéroport de Nuuk, la capitale du Groenland, Mette Frederiksen a été accueillie par le Premier ministre groenlandais, Jens-Frederik Nielsen, qui lui a donné l'accolade.

La cheffe du gouvernement danois arrivait de Bruxelles où elle a rencontré vendredi le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, pour discuter des moyens de renforcer la sécurité dans la région arctique.

Le Groenland est un territoire autonome du royaume du Danemark. Les deux gouvernements affirment que l’île n’est pas à vendre et que sa souveraineté n’est pas négociable, mais restent ouverts à des discussions sur d’autres sujets, comme la sécurité et le développement économique.

"Nous préparons les prochaines étapes", a déclaré Mette Frederiksen aux journalistes, marchant aux côtés de Jens-Frederik Nielsen dans le centre de Nuuk. "Je suis avant tout ici pour témoigner de notre soutien au peuple groenlandais en cette période difficile."

Donald Trump a déclaré jeudi qu'il avait obtenu un accès total et permanent des États-Unis au Groenland après des entretiens avec Mark Rutte. L'armée américaine est déjà autorisée à accéder largement au Groenland en vertu de traités, bien que Washington ait réduit sa présence depuis la guerre froide à une seule petite base.

"Nous convenons que l’Otan doit accroître son engagement dans l’Arctique. La défense et la sécurité dans l’Arctique relèvent de l’ensemble de l’Alliance", a déclaré Mette Frederiksen dans un message publié sur les réseaux sociaux, accompagné d’une photo d’elle-même et de Mark Rutte à Bruxelles.

Mark Rutte a déclaré qu'il travaillait avec la dirigeante danoise pour renforcer la dissuasion et la défense.

Le ministre danois des Affaires étrangères a déclaré vendredi que des diplomates danois et américains s'étaient rencontrés à Washington jeudi, afin d'établir un plan d'action.

"Nous ne communiquerons pas la date de (futures) réunions, car ce qu'il faut maintenant, c'est dédramatiser la situation... nous avons besoin d'un processus calme", a précisé le ministre des Affaires étrangères, Lars Lokke Rasmussen.

Selon une source proche du dossier, Mark Rutte et Donald Trump se sont mis d'accord sur la poursuite des discussions entre les États-Unis, le Danemark et le Groenland sur la mise à jour du traité de 1951 régissant l’accès et la présence militaire américaine sur l’île arctique.

(Reportage Jacob Gronholt-Pedersen et Janis Laizans à Nuuk, et Soren Jeppesen et Stine Jacobsen à Copenhague, version française Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)