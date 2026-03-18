La Pologne va interdire à son tour les smartphones dans les écoles

La Pologne prévoit d'interdire à partir du 1er septembre l'utilisation des téléphones portables par les élèves de moins de 16 ans dans les écoles, a annoncé mercredi la ministre polonaise de l'Education.

Plusieurs autres pays à travers le monde ont entrepris des démarches similaires, qu'il s'agisse d'une interdiction des smartphones dans les établissements scolaires comme en Italie, aux Pays-Bas ou en Corée du Sud, ou d'une interdiction d'accès aux réseaux sociaux en dessous d'un certain âge comme en France, où l'Assemblée nationale a adopté en janvier en première lecture une proposition de loi en ce sens pour les moins de 15 ans.

Ces mesures visent à répondre aux craintes liées à l'utilisation des smartphones et à la consultation des réseaux sociaux sur la capacité de concentration et les comportements des enfants et des adolescents.

"Nous sommes actuellement en train de finaliser un changement législatif majeur, crucial pour les écoles, qui débouchera sur une interdiction de l'utilisation des téléphones portables dans les écoles primaires à partir du 1er septembre 2026", a dit Barbara Nowacka aux journalistes.

Les écoles dites primaires en Pologne accueillent les élèves de 7 à 15 ans.

L'utilisation des téléphones portables à l'école "ne peut pas être la norme parce que nous constatons à quel point les enfants sont dépendants d'internet", a ajouté la ministre polonaise de l'Education.

Barbara Nowacka avait déjà présenté en février un projet d'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans.

(Alan Charlish, version française Bertrand Boucey, édité par Augustin Turpin)