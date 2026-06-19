La Pologne retire à Zelensky sa plus haute distinction après un contentieux sur la Seconde Guerre mondiale

- Le président polonais Karol Nawrocki a décidé de retirer à son homologue ukrainien Volodimir Zelensky la plus haute distinction du pays après que l'Ukraine a renommé une unité de son armée du nom d'un groupe de combattants nationalistes auteurs de massacres sur des Polonais lors de la Seconde guerre mondiale.

La décision de la présidence polonaise risque de tendre les relations entre les deux pays voisins, à quelques jours d'une conférence sur la reconstruction de l'Ukraine qui doit avoir lieu dans la ville polonaise de Gdansk.

"En lien avec l'accord du président Volodimir Zelensky de nommer une des unités des Forces armées de l'Ukraine "Héros de l'UPA" (...) J'ai décidé de révoquer le président d'Ukraine de l'Ordre de l'Aigle blanc", a déclaré Karol Nawrocki dans un communiqué.

L'armée insurrectionnelle ukrainienne (UPA) est un groupe nationaliste auteur de massacres sur des Polonais lors de la Seconde Guerre mondiale.

"J'aimerais souligner que cette décision n'est pas dirigée contre le peuple ukrainien. Cela ne signifie pas un changement dans la direction stratégique de la politique de sécurité de la Pologne", a ajouté le chef d'Etat polonais.

Si Varsovie est un soutien de Kyiv dans sa guerre contre Moscou, l'opinion publique en Pologne est de plus en plus négative vis-à-vis de l'Ukraine à cause d'un afflux de réfugiés, de contentieux sur des importations céréalières et de l'héritage de la Seconde Guerre mondiale.

"ERREUR STRATÉGIQUE"

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, a déploré une "erreur stratégique".

"Nous regrettons qu'au lieu de chercher des solutions, la partie polonaise ait décidé d'envenimer ce conflit à un niveau inapproprié et inacceptable", a-t-il écrit sur Facebook.

"Aucun président d'un pays tiers ne peut nous dicter notre histoire."

L'ancien président polonais Andrzej Duda avait décoré en 2023 le président Zelensky de l'Ordre de l'Aigle blanc en reconnaissance de ses contributions à la démocratie, la paix et la sécurité en Europe.

La nouvelle dénomination actée par Volodimir Zelensky a provoqué un vif émoi en Pologne. L'ancien président polonais et prix Nobel de la paix Lech Walesa avait réagi en déclarant qu'il ne porterait plus de badge du drapeau ukrainien, tout en affirmant soutenir le combat de la nation ukrainienne contre la Russie.

Certains Ukrainiens voient les membres de l'UPA comme des héros de la résistance contre l'Empire soviétique et l'Allemagne nazie et comme des symboles de la lutte de Kyiv pour son indépendance contre Moscou.

Mais l'unité militaire a également été impliquée dans les massacres de Volhynie, une série de meurtres entre 1943 et 1945 qui a tué quelque 100.000 Polonais, selon Varsovie. Des dizaines d'Ukrainiens ont également été tués dans des représailles.

Kyiv a déclaré que le nom avait été choisi par des soldats voulant rendre hommage aux combats de l'UPA contre Moscou sans avoir l'intention d'offenser la Pologne.

(Reportage d'Anna Pruchnicka, Alan Charlish, Ron Popeski et Karol Badohal; version française Zhifan Liu)