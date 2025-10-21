La Pologne et la Roumanie déjouent un complot russe visant à faire exploser des colis-autorités

La Pologne et la Roumanie ont arrêté huit personnes soupçonnées de préparer des actes de sabotage pour le compte de la Russie, ont déclaré mardi les autorités, trois arrestations concernant un projet d'envoi présumé de colis explosifs à destination de l'Ukraine.

La Pologne déclare que la Russie a employé des tactiques telles que des incendies criminels et des cyberattaques sur son territoire, dans le cadre d'une "guerre hybride" visant à déstabiliser les pays apportant leur soutien à l'Ukraine.

Moscou a démenti ces accusations.

"Les informations préliminaires indiquent que (les suspects) ont créé une sorte d'itinéraire pour envoyer des explosifs en Ukraine en passant par la Pologne et la Roumanie", a déclaré à la presse Jacek Dobrzynski, porte-parole du coordinateur des services spéciaux.

"L'un d'entre eux, un Ukrainien de 21 ans, a été arrêté ici en Pologne, près de Varsovie. Ses collègues, qui se rendaient en Roumanie, ont été arrêtés par les services spéciaux roumains à Bucarest", a-t-il ajouté.

Le parquet national polonais a déclaré que les envois de colis avaient été interceptés par la Roumanie avant tout dommage.

Les autorités roumaines n'ont pas commenté dans l'immédiat.

Le parquet a également déclaré que les envois devaient s'enflammer spontanément ou exploser pendant le transport, et que l'objectif était d'intimider la population et de déstabiliser les pays de l'Union européenne qui soutiennent l'Ukraine.

Le porte-parole du coordinateur des services spéciaux polonais a par ailleurs déclaré qu'au cours des derniers mois, l'Agence de sécurité intérieure avait arrêté 55 personnes qui avaient agi au détriment de la Pologne et pour le compte des services de renseignement russes.

En septembre, des responsables européens avaient imputé à la Russie les explosions de colis transportés par DHL et DPD en Europe survenues en 2024. Les services de sécurité avaient décrit cet incident comme la phase de test d'un plan plus important visant à provoquer des détonations sur des vols cargo à destination des États-Unis. La Russie avait alors nié tout plan de ce type.

(Rédigé par Pawel Florkiewicz et Karol Badohal, avec Luiza Ilie à Bucarest ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)