La Pologne détruit des drones russes ayant pénétré son espace aérien, dénonce un "acte d'agression"

(Actualisé tout du long avec précisions; TV à disposition)

La Pologne a déclaré avoir déployé dans la nuit de mardi à mercredi ses défenses aériennes pour détruire des drones russes ayant pénétré son espace aérien après une attaque dans l'ouest de l'Ukraine, marquant la première fois que Varsovie intervient contre des appareils russes depuis le début de la guerre.

L'espace aérien polonais a été "enfreint de manière répétée par des objets de type drone" durant une attaque menée par la Russie dans l'ouest de l'Ukraine, frontalier de la Pologne, a déclaré l'armée polonaise.

Plus de dix objets volants ont été détectés. Ceux représentant une menace ont été "détruits". Le commandement de l'Otan, dont la Pologne est membre, a été notifié.

L'armée polonaise a dénoncé un "acte d'agression".

Un porte-parole du gouvernement a déclaré que le Premier ministre Donald Tusk a convoqué une réunion ministérielle d'urgence à 08h00 (06h00 GMT).

Alors que les opérations militaires se poursuivaient aux premières heures de la matinée, la population a été appelée à rester à l'abri, particulièrement dans trois régions décrites comme les plus à risque - Podlaskie, Mazowieckie et Lublin.

"Certains des drones ayant pénétré notre espace aérien ont été abattus", a déclaré le commandement de l'armée polonaise dans un communiqué. "Des recherches sont menées pour localiser les lieux potentiels où ces objets ont atterri".

Le ministre de la Défense a déclaré que des avions polonais ont "fait usage d'armes contre les objets hostiles". "Nous sommes en contact permanent avec le commandement de l'Otan", a ajouté Wladyslaw Kosiniak-Kamysz sur le réseau social X.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès du ministère russe de la Défense.

Dans la capitale Varsovie, les opérations de l'aéroport Chopin, le plus important du pays, ont été suspendues du fait de l'intervention militaire en cours.

L'administration américaine de l'aviation civile a rapporté que quatre aéroports du pays, dont l'aéroport Chopin, ont été temporairement fermés.

Plus tôt dans la nuit, l'armée ukrainienne avait signalé que des drones russes avaient pénétré l'espace aérien de la Pologne et représentaient une menace pour la ville de Zamosc. Ce communiqué, effectué via la messagerie Telegram, a par la suite été supprimé.

Une grande partie de l'Ukraine, dont les régions frontalières de la Pologne, a été placée dans la nuit en état d'alerte par crainte d'attaques aériennes russes.

La Pologne est attentive à l'entrée de tout projectile dans son espace aérien depuis qu'un missile ukrainien mal aiguillé a frappé en 2022 un village du sud du pays, tuant deux personnes, quelques mois après le début de l'invasion russe de l'Ukraine.

Aucune opération pour détruire des drones dans l'espace aérien polonais n'avait toutefois été signalée jusqu'alors.

Varsovie avait fait savoir mardi que la frontière avec la Biélorussie serait fermée à compter de jeudi soir en raison des exercices militaires que Minsk a prévu d'effectuer avec la Russie. Ces exercices conjoints inquiètent les pays voisins membres de l'Otan - Pologne, Lituanie, Lettonie.

(Rédigé par Alan Charlish à Varsovie, Lidia Kelly à Melbourne, David Shepardson et Andrea Shalal à Washington; version française Jean Terzian)