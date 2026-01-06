La politique des USA alimente la demande en faveur d'un système de paiement alternatif - Villeroy

Le gouverneur de la banque centrale française, M. Villeroy de Galhau, donne une conférence de presse sur l'état de l'économie
Les craintes liées à la politique de l'administration américaine de recourir au système de paiement actuel, qui repose en grande partie sur le dollar, pour promouvoir ses propres intérêts, sapent la confiance des investisseurs et alimentent la demande de solutions alternatives, a déclaré mardi François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France (BdF) et membre de la Banque centrale européenne (BCE).
Les attaques contre l'indépendance de la Réserve fédérale américaine (Fed), les doutes sur la discipline budgétaire de Washington et les droits de douane renforcent les craintes selon lesquelles l'administration de Donald Trump pourrait profiter du système actuel de paiement, a-t-il dit, dans un discours prononcé à la BdF.
"Cette politique américaine sape la confiance des investisseurs dans le monde dans les actifs en dollars et alimentera probablement la tendance progressive vers une diversification", a-t-il ajouté.
(Rédigé par Leigh Thomas; version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)
