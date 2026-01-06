La politique des USA alimente la demande en faveur d'un système de paiement alternatif - Villeroy

Le gouverneur de la banque centrale française, M. Villeroy de Galhau, donne une conférence de presse sur l'état de l'économie

Les craintes liées à la politique ‍de l'administration américaine de recourir au système de paiement actuel, qui repose en ‌grande partie sur le dollar, pour promouvoir ses propres intérêts, sapent ​la confiance des investisseurs et alimentent ⁠la demande de solutions alternatives, a déclaré mardi François Villeroy ⁠de Galhau, ‍gouverneur de la Banque de ⁠France (BdF) et membre de la Banque centrale européenne (BCE).

Les attaques contre l'indépendance de ​la Réserve fédérale américaine (Fed), les doutes sur la discipline budgétaire de Washington ⁠et les droits de douane ​renforcent les craintes selon lesquelles l'administration ​de Donald ​Trump pourrait profiter du système actuel ​de paiement, ⁠a-t-il dit, dans un discours prononcé à la BdF.

"Cette politique américaine sape la confiance des investisseurs dans le monde ‌dans les actifs en dollars et alimentera probablement la tendance progressive vers une diversification", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Leigh Thomas; version française Claude Chendjou, édité par ‌Augustin Turpin)