La Nasa et SpaceX fixent une date pour le retour de la mission Crew-11
10/01/2026 à 06:37

La Nasa et SpaceX prévoient que le voyage de retour vers la Terre de la mission Crew-11 débute le mercredi 14 janvier à partir de 22h00 GMT si les conditions météorologiques le permettent, a annoncé vendredi l'agence spatiale américaine.

L'équipage international de la mission Crew-11 a quitté la Terre au mois d'août pour la Station spatiale internationale (ISS).

La Nasa avait dit plus tôt cette semaine envisager un retour anticipé de l'équipage en raison d'un "problème médical" touchant l'un des astronautes.

(Rhea Rose Abraham; version française Camille Raynaud)

