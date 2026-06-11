La Mongolie rapatrie des fossiles de dinosaures, au terme d'une bataille juridique de 13 ans

Le crâne fossilisé d'un dinosaure Tarbosaurus bataar exposé lors d'une cérémonie de restitution le 11 juin 2026 à Oulan-Bator ( AFP / BYAMBASUREN BYAMBA-OCHIR )

La Mongolie a récupéré un rare squelette de dinosaure ainsi qu’une collection de fossiles exportés illégalement avant d'être saisis par la France, ont indiqué les autorités d'Oulan-Bator mercredi, concluant ainsi un effort de 13 ans pour rapatrier ces trésors paléontologiques.

La collection comprend un squelette de Tarbosaurus bataar, estimé intact à plus de 50%, ainsi que 28 ensembles de restes de dinosaures fossilisés découverts à l’origine dans le désert de Gobi, en Mongolie, selon la police.

Les ossements avaient été illégalement emportés de Mongolie en 2006 "dans le but d’en tirer un profit", a déclaré D. Munkhkhuyag, porte-parole de la police.

Les services des douanes françaises ont saisi les fossiles entre 2013 et 2015, puis ont commencé à les restituer à la Mongolie en vertu de conventions internationales visant à lutter contre le trafic illicite de biens culturels.

Les fossiles sont arrivés jeudi dans la capitale Oulan-Bator et seront conservés dans le nouveau Musée national d’histoire naturelle de Mongolie, où ils seront étudiés avant d’être, à terme, exposés au public.

"Ce fossile de dinosaure est inestimable et constitue une pièce de patrimoine unique", a déclaré la directrice du musée, Manchuk Nuramkhan, lors d’une conférence de presse.

"Nous sommes ravis que les enfants et les jeunes aient l’occasion de découvrir au plus près le patrimoine de la Mongolie en matière de dinosaure et de s'instruire", a-t-elle ajouté.

Le Tarbosaurus bataar, proche parent du Tyrannosaurus rex, vivait il y a environ 70 millions d’années, des preuves de son existence ayant été trouvées presque exclusivement dans le désert de Gobi, en Mongolie.

La directrice du musée a indiqué que le retour de ces fossiles constituait une victoire importante dans les efforts visant à récupérer le patrimoine culturel et scientifique dérobé à la Mongolie, et qu’il mettait en lumière le renforcement de la coopération internationale contre le commerce illégal d’antiquités et de fossiles.

La Mongolie a intensifié ces dernières années ses efforts pour récupérer des fossiles de dinosaures disparus à des fins de contrebande à l'étranger, alors que la demande de la part de collectionneurs privés et de maisons de ventes aux enchères alimente un marché noir international de spécimens paléontologiques rares.