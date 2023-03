La mobilisation contre la réforme des retraites à la mi-journée

Transports, carburants, Éducation... De nombreuses actions de protestation contre la réforme des retraites ralentissent certaines activités, mardi 28 mars, au 10e journée de mobilisation à l'appel de l'intersyndicale.

Des employés bloquent le dépôt pétrolier de Frontignan le 24 mars. ( AFP / PASCAL GUYOT )

• Transports

- Trains et transports en commun

Au niveau national, le trafic ferroviaire est perturbé, avec trois TGV sur cinq et un TER sur deux en moyenne. À Paris, un millier de manifestants ont envahi les voies de la Gare de Lyon à la mi-journée, perturbant un peu plus le trafic.

En Île-de-France, La RATP a réduit le trafic sur la plupart des lignes de métro, toutl en les gardant ouvertes. Les RER sont très perturbés avec 40% de suppression sur les lignes A et B.

À Rennes , des manifestants sur les voies SNCF ont arrêté la circulation sur la ligne Rennes/Saint-Brieuc, selon la préfecture. Le réseau de bus de la métropole est aussi affecté par le blocage de son dépôt principal, selon son gestionnaire. À Lorient , des manifestants sont présents sur les voies de la gare, où brûlent des palettes et des poubelles.

- Routes

À Rennes, la circulation sur le périphérique a été perturbée par environ 400 personnes dès 7H00 du matin, entrainant 45 km de bouchon. La situation est revenue à la normale vers 11H00. À Nantes, la circulation était aussi extrêmement perturbée en raison d'actions de protestataires sur le périphérique, d'après Bison Futé. À Caen, le périphérique a été coupé dans les deux sens par des manifestants. Près de Chalons-sur-Saône, un barrage filtrant a provoqué des bouchons.

Dans le nord de Lille, une centaine de manifestants occupent deux gros ronds-points desservant le centre régional de transport (CRT) de Lesquin, un centre logistique majeur, entraînant des perturbations jusque sur l'A1 reliant Paris à Lille, et l'A23 en direction de Valenciennes, a indiqué Rémy Quéant, secrétaire général FO Transport Lille.

- Aérien

Les aéroports de Montpellier et de Quimper ont vu leur trafic interrompu mardi matin en raison de la grève de contrôleurs aériens, selon la Direction générale de l'Aviation civile (DGAC). Montpellier-Méditerranée a rouvert à 9H00, tandis que Quimper-Pluguffan restera fermée jusqu’à 14H00, entrainant des retards.

L'administration avait demandé aux compagnies aériennes d'annuler préventivement mardi et mercredi 20% de leurs vols à Paris-Orly, Marseille, Toulouse et Bordeaux. Elle a réitéré sa demande pour environ 20% des vols jeudi (d'Orly, Marseille, Toulouse) et vendredi (d'Orly, Lyon, Marseille, Toulouse).

Au-delà des aéroports, les arrêts de travail des aiguilleurs du ciel touchent les Centres en route de la navigation aérienne (CRNA, gestion des avions qui transitent par l'espace aérien français), entrainant des répercussions sur l'ensemble du trafic européen. Mardi matin, les aéronefs empruntant les zones gérées par les CRNA de Marseille et Reims subissent des délais pouvant être "élevés", soit supérieurs à 45 minutes, selon l’organisme paneuropéen de surveillance du trafic aérien Eurocontrol.

• Carburants

Mardi à 8H30, 15,52% des stations-service de France étaient en pénurie d'au moins un carburant (essence et/ou diesel); 6,89% des stations sont à sec.

Le département le plus touché est désormais la Mayenne (50% des stations en pénurie d'au moins un carburant). L'Ouest reste particulièrement affecté : en Loire-Atlantique (43%), en Ille-et-Vilaine (45%), en Maine-et-Loire (près de 40%).

Carte de France métropolitaine montrant le pourcentage de stations-service manquant d'au moins un carburant (essence et/ou diesel) le 28 mars 2023 à 8h30 ( AFP / )

Les départements du Sud sont encore parmi les plus touchés, en particulier la Haute-Garonne (41%) et les Bouches-du-Rhône (39%). Enfin, les pénuries commencent à atteindre l'Île-de-France, notamment le Val-de-Marne (44%), l'Essonne (37%) et les Yvelines (34%).

Ces pénuries résultent de la situation perturbée dans les raffineries . Chez TotalÉnergies, celle de Normandie est à l'arrêt. Les salariés ont voté la reconduction de la grève jusqu'à jeudi 13h, selon un délégué CGT. À la raffinerie de Donges (Loire-Atlantique), les expéditions sont interrompues, selon la direction. Idem à la bioraffinerie de La Mede (Bouches-du-Rhône), où les expéditions demeurent bloquées. La raffinerie de Feyzin (Rhône) fonctionne quant à elle en débit réduit.

Chez Esso-ExxonMobil , la mise à l'arrêt de la raffinerie de Port-Jérôme-Gravenchon (Seine-Maritime) se poursuit, et les expéditions sont toujours bloquées. Concernant la raffinerie de Fos-sur-Mer, elle continue à fonctionner de manière "ajustée", des expéditions ayant permis d'éviter un arrêt de la production pour cause de bacs pleins. La raffinerie PetroIneos de Lavéra (Bouches-du-Rhône) est toujours à l'arrêt et ses expéditions bloquées.

• Électricité

La direction d'EDF fait état de baisses de production opérées par les grévistes mardi matin, de l'ordre de 8.030 MW, soit l'équivalent de huit réacteurs nucléaires (sur les 56 que compte le pays).

• Enseignants, lycéens et étudiants

Selon le ministère de l'Éducation, il y a 8,37% d'enseignants en grève dont 7,60% dans le primaire et 9,13% dans le secondaire (collèges et lycées). Le Snuipp-FSU, premier syndicat dans les écoles maternelles et élémentaires, avait estimé lundi que 30% des professeurs du primaire seraient en grève. Le ministère fait état de 53 incidents devant des établissements scolaires, dont 14 blocages, 27 blocages filtrants, sept tentatives de blocages et cinq autres formes de perturbations.

À Paris, des blocages , souvent filtrants, étaient installés devant plusieurs lycées, dont Montaigne (VIe arrondissement), Lavoisier (Ve), Monet (XIIIe) ou Turgot (IIIe). En banlieue, deux collèges de Montreuil sont touchés.

Au Havre, le lycée Claude Monet est bloqué par des lycéens, de même qu'à Rouen le lycée Jeanne d'Arc. À Lille, le campus scientifique est fermé "par mesure de sécurité", selon l'administration, "bloqué" selon la Fédération syndicale étudiante et Sud. Sciences Po Lille était fermé mardi.

Carte montrant la situation des raffineries sur le territoire de la France métropolitaine, le 28 mars à 10h45 ( AFP / )

À Lyon, le site de la Manufacture de Lyon 3 est bloqué pour la première fois depuis le début du mouvement. Dans le Sud-Est, la faculté de Lettres à Nice est bloquée.

Selon le rectorat Aix-Marseille, le lycée Mistral à Avignon ainsi que les lycées Thiers et Montgrand à Marseille sont bloqués. Devant le lycée Thiers, le plus coté de la ville, des conteneurs à poubelles entravent les différentes entrées. Seuls les élèves de Terminale passant des épreuves du bac ou les élèves des classes préparatoires peuvent entrer.

• Déchets

À Paris, 7.300 tonnes de poubelles jonchent encore les rues, selon la mairie lundi soir. À Marseille, même si les éboueurs ne sont toujours pas officiellement en grève, les déchets s'amoncellent dans plusieurs quartiers, notamment ceux cossus du Prado ou du Boulevard Périer. Au Havre, environ 50 personnes poursuivent le blocage du centre dédié à l’épuration de l'eau et à la gestion des déchets, empêchant les employés de prendre leur poste ou de sortir les camions poubelles.