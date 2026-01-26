La ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, refuse de commenter les vérifications de la Fed de New York concernant le taux du yen

La ministre japonaise des finances, Satsuki Katayama, a refusé lundi de commenter les informations faisant état de vérifications de taux par la Réserve fédérale de New York vendredi, ce qui a entraîné une hausse soudaine du yen par rapport au dollar américain.

"Il n'y a rien dont je puisse parler", a déclaré Katayama aux journalistes.