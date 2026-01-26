 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, refuse de commenter les vérifications de la Fed de New York concernant le taux du yen
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 00:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La ministre japonaise des finances, Satsuki Katayama, a refusé lundi de commenter les informations faisant état de vérifications de taux par la Réserve fédérale de New York vendredi, ce qui a entraîné une hausse soudaine du yen par rapport au dollar américain.

"Il n'y a rien dont je puisse parler", a déclaré Katayama aux journalistes.

Banques centrales
Devises
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank