La ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, refuse de commenter les vérifications de la Fed de New York concernant le taux du yen

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La ministre japonaise des finances, Satsuki Katayama, a refusé lundi de commenter les informations faisant état de vérifications de taux par la Réserve fédérale de New York vendredi, ce qui a entraîné une hausse soudaine du yen par rapport au dollar américain.
"Il n'y a rien dont je puisse parler", a déclaré Katayama aux journalistes.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer