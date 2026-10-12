La ministre allemande du Travail démissionne après le décès de sa belle-fille

Bärbel Bas, ministre allemande du Travail et coprésidente du Parti social-démocrate (SPD, centre gauche), a démissionné lundi de ces deux fonctions, invoquant le décès de sa belle-fille et les attaques politiques de plus en plus virulentes dont elle a fait l'objet.

"Après le décès de ma belle-fille, j'ai pris conscience que j'avais besoin de temps pour faire mon deuil", a déclaré Bärbel Bas dans un communiqué.

Cette démission porte un coup dur au gouvernement de coalition, dont le SPD fait partie, du chancelier conservateur (CDU) Friedrich Merz, déjà en grande difficulté après une série de revers électoraux, qui a notamment amené le parti d'extrême AfD aux portes du pouvoir dans le Land de Saxe-Anhalt.

Bärbel Bas, dont le ministère supervise une grande partie du système de protection sociale allemand, a précisé avoir été confrontée à des "attaques publiques" de plus en plus nombreuses, notamment de la part de membres de la CDU/CSU.

"Les attaques dont elle a fait l'objet ces derniers jours, alors qu'elle était en deuil, étaient inappropriées. C'est inacceptable", estime dans un communiqué Lars Klingbeil, vice-chancelier fédéral, ministre des Finances et coprésident du SPD.

Le ministère allemand des Finances a annoncé que Lars Klingbeil annulait un déplacement prévu en Inde.

Les partenaires de la coalition travaillent actuellement à la refonte du système de retraite par répartition afin de relever les défis démographiques, un élément clé d'un programme plus large de réformes économiques et sociales.

Bärbel Bas a été critiquée par des membres du bloc conservateur en raison des retards pris dans la réforme des retraites.

S'exprimant sur la plate-forme X, Friedrich Merz s'est montré conciliant en disant que la décision de Bärbel Bas devait être respectée et en la remerciant pour son engagement ainsi que pour leur étroite coopération.

Le SPD a annoncé qu’Alexander Schweitzer, ancien ministre-président de Rhénanie-Palatinat et l'un des vice-présidents du parti, prendrait la relève au poste de ministre du Travail.

Le nom de la personne appelée à succéder à Bärbel Bas, qui a dit qu'elle conservait son siège au Bundestag, à la coprésidence du SPD n'est pas encore connu.

(Reportage Andreas Rinke, avec la contribution de Maria Martinez, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)