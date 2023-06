La masturbation masculine est-elle bonne pour la santé ?

D'abord, rassurer. La masturbation ne rend pas sourd. Mais à écouter les zélotes de l'abstinence qui prolifèrent sur le Web, elle serait responsable de toute une tripotée de maux : infertilité, déshydratation, déséquilibres hormonaux, perte de vision, acné, faible libido et plus spécifiquement chez les hommes, un changement dans la taille ou la forme du pénis, une diminution du nombre de spermatozoïdes ou encore un dysfonctionnement érectile. De quoi ébranler les pratiquants les plus fervents.

Mais ce ne sont que des mythes. Plus grave, faire joujou avec ses organes génitaux serait aussi très mauvais pour le cœur. « L'argument consiste à dire que la masturbation augmente le stress qui augmente le rythme cardiaque, ce qui serait délétère pour le cœur. Cela ne repose sur aucune base scientifique », assure le Dr Idir Ouzaid, urologue à l'hôpital Bichat à Paris.

Pourquoi les jeunes ne font plus l'amour

À l'inverse, le sexe fait main aurait toutes les vertus pour ceux qui défendent ce mode de stimulation : augmentation des hormones sexuelles (testostérone, progestérone) ou encore de la DHEA, la fameuse « hormone de Jouvence ». Là encore, les preuves scientifiques manquent. « Difficile de dire quels sont les effets de ces changements physiologiques », reconnaît Idir Ouzaid.

Fréquence éjaculatoire

Autre argument très en vogue, surtout dans la population masculine, la fréquence éjaculatoire. Selon une étude

... Source LePoint.fr