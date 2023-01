La majorité des Français approuvent la mobilisation contre la réforme des retraites

SONDAGE. Selon une enquête Elabe pour BFMTV , 60% des Français soutiennent la mobilisation prévue par les syndicats contre la réforme des retraites et 46% se disent même prêts "à se mobiliser".

Grève contre la réforme des retraites, le 18 octobre 2022, à Paris. ( AFP / ALAIN JOCARD )

Au lendemain de la présentation par Elisabeth Borne de la réforme des retraites , la bataille est déjà lancée. Les syndicats se préparent à mobiliser dès le 19 janvier, dans un front uni contre le report de l'âge légal à 64 ans . Un mouvement d'ores et déjà soutenu par la majorité des Français, selon un sondage Elabe réalisé pour BFMTV après la conférence de presse de la Première ministre*.

Alors que près de 6 Français sur 10 (59%) se disent opposés à la réforme (67% d'actifs y sont défavorables contre 60% de retraités favorables), 60% des personnes interrogées disent "soutenir" ou éprouver de la "sympathie" à l'égard de la mobilisation , selon cette enquête, en légère baisse par rapport au sondage réalisé par Elabe en 2019 lors de la mobilisation contre la précédente réforme des retraites qui avait été abandonnée à cause du Covid-19 (65%). Dans le détail, on note une forte approbation chez les 50-64 ans (68%), les actifs (64%, contre 48% des retraités), les employés (67%), les ouvriers (65%), les électeurs de Jean-Luc Mélenchon (83%) et de Marine Le Pen (70%).

La réforme est en effet jugée injuste (58%) et plutôt inefficace (51%) pour assurer la pérennité du système de retraites par la majorité des Français . Les deux tiers (68%) ont le sentiment que le gouvernement n’a pas fait preuve d’écoute et de concertation avec les organisations syndicales et politiques et 62% jugent inopportun de mener à bien cette réforme en pleine crise du pouvoir d'achat. Pour 76% des sondés, une autre réforme est possible.

Ce qui explique sans doute pourquoi 46% des Français se disent prêt à se mobiliser dans les prochaines semaines , en hausse de neuf points par rapport à novembre 2019, surtout les électeurs de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle (70%) et ceux de Marine Le Pen (58%).

Malgré cette forte opposition, 75% des personnes interrogées pensent toutefois que la réforme des retraites sera quand même adoptée.

* Enquête réalisée sur un échantillon représentatif de 1.002 Français résidents de France métropolitaine âgés de 18 ans et plus. Interrogation par Internet le 10 janvier 2023, après la conférence de presse et l’interview télévisée d’Elisabeth Borne au JT de 20h sur France 2.