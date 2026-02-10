La Maison blanche supprime un message de Vance mentionnant le "génocide arménien"

(Actualisé, ajoute commentaire de la porte-parole de la Maison blanche)

La Maison blanche a effacé mardi un message publié sur le compte officiel du vice-président américain J.D. Vance sur le réseau social X qui commémorait le "génocide" des Arméniens, déclarant que le message - à même de provoquer la colère de la Turquie, alliée des Etats-Unis - avait été diffusé par erreur.

Au cours d'une visite de deux jours en Arménie, la première effectuée dans le pays par un vice-président américain, J.D. Vance s'est rendu au mémorial de Tsitsernakaberd à Erevan.

En compagnie de son épouse, il a participé à une cérémonie lors de laquelle ont été déposées des couronnes de fleurs sur le site commémorant les 1,5 million de victimes du génocide arménien perpétré dans les ultimes années de l'Empire ottoman.

Le compte officiel de J.D. Vance sur le réseau social X a décrit par la suite cette visite comme destinée à "honorer les victimes du génocide arménien de 1915".

Alors que ce message a ensuite été effacé, un assistant du vice-président américain, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a déclaré que le message avait été publié par erreur par un assistant qui ne faisait pas partie de la délégation américaine s'étant rendue en Arménie.

Un porte-parole de J.D. Vance a déclaré que le compte était géré par les équipes du vice-président américain et destiné "principalement à partager des photos et vidéos" de ses activités. Il a également renvoyé aux commentaires effectués plus tôt par J.D. Vance, qui n'a pas mentionné devant les journalistes le mot "génocide".

Ankara reconnaît que nombre d'Arméniens vivant dans l'Empire ottoman ont été tués lors d'affrontements avec les troupes impériales durant la Première Guerre mondiale, mais rejette de longue date l'ampleur du bilan et nie que les massacres ont été systémiques et constituent un génocide.

Si le Congrès américain (en 2019) et l'ancien président américain Joe Biden (en 2021) ont reconnu que les massacres de 1915 étaient un génocide, le président américain Donald Trump s'est gardé d'utiliser ce terme dans le communiqué qu'il a livré l'an dernier à propos des massacres.

La Turquie est membre de l'Otan et son président Recep Tayyip Erdogan entretient des liens étroits avec l'actuel locataire de la Maison blanche, dont il appuie notamment l'initiative diplomatique pour la bande de Gaza.

Aucun commentaire n'a été obtenu auprès du ministère turc des Affaires étrangères.

Interrogée lors d'un point de presse régulier, la porte-parole de la Maison blanche a déclaré mardi qu'il n'y avait eu "aucun changement" dans la politique de l'administration Trump à propos de cet événement historique.

Lors de sa visite au mémorial de Tsitsernakaberd, les journalistes ont demandé à J.D. Vance si le but était de la démarche était de reconnaître un génocide arménien. "Evidemment, il s'agit d'une chose horrible qui s'est produite il y a un peu plus de 100 ans, et quelque chose qui était très, très important pour eux culturellement", a répondu le vice-président américain.

"Donc en signe de respect, à la fois pour les victimes et le gouvernement arménien qui est un important très important pour nous dans la région, pour le Premier ministre Pachinian, j'ai voulu venir et présenter mes hommages".

(Kevin Lamarque à Erevan et Trevor Hunnicutt à Washington; version française Jean Terzian)