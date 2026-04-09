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La Maison Blanche exprime sa confiance en la capacité de M. Warsh à diriger la Fed en mai
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 14:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett, a déclaré jeudi dans une interview à Fox Business Network qu'il était persuadé que Kevin Warsh prendrait ses fonctions de président de la Réserve fédérale en mai et qu'il ne s'attendait pas à ce que l'actuel président de la Fed, Jerome Powell, reste au sein du conseil d'administration.

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