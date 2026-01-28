La Maison Blanche doit rencontrer les banques et les sociétés de cryptographie pour négocier un compromis législatif

La Maison Blanche rencontrera lundi des dirigeants des secteurs de la banque et des crypto-monnaies pour discuter de la voie à suivre pour une législation historique sur les crypto-monnaies, qui est au point mort en raison d'un conflit entre les deux puissants secteurs, ont déclaré trois sources du secteur.

Le sommet organisé par le conseil de la Maison Blanche sur les crypto-monnaies réunira des responsables de plusieurs groupes commerciaux. Il se concentrera sur la manière dont le projet de loi traite les intérêts et autres récompenses que les entreprises de crypto-monnaies peuvent accorder aux clients qui détiennent des jetons indexés sur le dollar, connus sous le nom de stablecoins, ont déclaré les personnes.

La réunion à la Maison Blanche pourrait aider les industries, qui se sont affrontées sur le projet de loi, à parvenir à un compromis, et souligne à quel point l'administration du président Donald Trump est désireuse de faire passer le projet de loi. M. Trump a courtisé les crypto-monnaies lors de sa campagne électorale, promettant de promouvoir l'adoption des crypto-actifs.

La Maison Blanche n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Les sources ont refusé d'être identifiées pour discuter de discussions politiques privées.

Summer Mersinger, directeur général de la Blockchain Association, qui représente des géants de la cryptographie tels que Coinbase COIN.O , ripple et Kraken, a déclaré dans un communiqué que le groupe était "fier de participer à la réunion de la semaine prochaine"

"Nous sommes impatients de continuer à travailler avec les décideurs politiques de tous bords afin que le Congrès puisse faire avancer une législation durable sur la structure du marché et s'assurer que les États-Unis restent la capitale mondiale de la crypto-monnaie", a-t-elle déclaré.

Cody Carbone, directeur général de The Digital Chamber, un autre groupe commercial important dans le domaine de la cryptographie, a remercié la Maison-Blanche d'avoir "attiré toutes les parties à la table des négociations"

Le Sénat travaille depuis des mois sur le projet de loi, appelé Clarity Act, qui vise à créer des règles fédérales pour les actifs numériques et qui est l'aboutissement d'années de lobbying de l'industrie de la cryptographie. Les sociétés de crypto-monnaies affirment depuis longtemps que les règles existantes sont inadaptées aux actifs numériques et qu'une législation est essentielle pour que les entreprises puissent continuer à opérer avec une certitude juridique aux États-Unis.

La Chambre des représentants a adopté sa version du projet de loi en juillet.

La commission bancaire du Sénat devait débattre et voter sur le projet de loi au début du mois, mais la réunion a été reportée à la dernière minute, en partie à cause des préoccupations des législateurs et des deux secteurs concernant la question des intérêts.

Il y avait également des désaccords entre les Républicains sur les dispositions du projet de loi relatives au stablecoin, selon deux autres personnes ayant eu connaissance des discussions, et les sénateurs menant le projet de loi sur l'effort craignaient qu'il n'obtienne pas suffisamment de votes pour avancer.

Les sociétés de crypto-monnaies affirment qu'offrir des récompenses telles que des intérêts est essentiel pour recruter de nouveaux clients et qu'il serait anticoncurrentiel de leur interdire de le faire. Les banques affirment que la concurrence accrue pourrait entraîner un exode des dépôts des prêteurs assurés - la principale source de financement de la plupart des banques -, ce qui pourrait menacer la stabilité financière. Selon un rapport publié mardi par Standard Chartered, les monnaies stables pourraient faire sortir des banques américaines environ 500 milliards de dollars de dépôts d'ici à la fin de 2028. La disposition en question découle d'une loi adoptée l'année dernière qui a créé un cadre réglementaire fédéral pour les stablecoins , ouvrant potentiellement la voie à une plus grande adoption des stablecoins.

Cette loi interdisait aux émetteurs de stablecoins de payer des intérêts sur les crypto-monnaies, mais les banques affirment qu'elle laissait une faille qui permettrait à des tiers - tels que les bourses de crypto-monnaies - de payer des intérêts sur les jetons, créant ainsi une nouvelle concurrence pour les dépôts.