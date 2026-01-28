La Maison Blanche doit rencontrer les banques et les sociétés de crypto-monnaies sur l'affrontement législatif

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur la législation et les perspectives de l'industrie dans les paragraphes 5 à 11) par Hannah Lang

La Maison Blanche rencontrera lundi des dirigeants des secteurs de la banque et des crypto-monnaies pour discuter de la voie à suivre pour la législation historique sur les crypto-monnaies, qui est au point mort en raison d'un conflit entre les deux puissants secteurs, ont déclaré trois personnes familières avec le sujet.

Le sommet organisé par le conseil crypto de la Maison Blanche comprendra des dirigeants de plusieurs groupes commerciaux et se concentrera sur la manière dont le projet de loi traite les intérêts et autres récompenses que les sociétés de crypto-monnaies peuvent accorder sur les avoirs des clients en jetons indexés sur le dollar, connus sous le nom de stablecoins, ont déclaré les personnes.

La réunion de la Maison Blanche pourrait aider les industries à parvenir à un compromis et souligne à quel point l'administration du président Donald Trump est désireuse de faire passer la législation.

La Maison Blanche n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Les sources ont refusé d'être identifiées pour discuter de discussions politiques privées.

Le Sénat travaille depuis des mois sur le projet de loi, baptisé "Clarity Act", qui vise à créer des règles fédérales pour les actifs numériques et qui est l'aboutissement d'années de lobbying de l'industrie de la cryptographie. Les sociétés de crypto-monnaies affirment depuis longtemps que les règles existantes sont inadaptées aux actifs numériques et qu'il est essentiel de légiférer pour que les entreprises puissent continuer à opérer en toute sécurité juridique aux États-Unis.

La Chambre des représentants a adopté sa version du projet de loi en juillet.

La commission bancaire du Sénat devait débattre et voter sur le projet de loi au début du mois, mais la réunion a été reportée à la dernière minute, en partie en raison des préoccupations des législateurs et des deux secteurs concernant la question des intérêts.

Les sociétés de crypto-monnaies affirment qu'offrir des récompenses telles que des intérêts est essentiel pour recruter de nouveaux clients et qu'il serait anticoncurrentiel de leur interdire de le faire. Les banques affirment que la concurrence accrue pourrait entraîner un exode des dépôts des prêteurs assurés - la principale source de financement de la plupart des banques -, ce qui pourrait menacer la stabilité financière. Selon un rapport publié mardi par Standard Chartered, les monnaies stables pourraient faire sortir des banques américaines environ 500 milliards de dollars de dépôts d'ici à la fin de 2028. La disposition en question découle d'une loi adoptée l'année dernière qui a créé un cadre réglementaire fédéral pour les stablecoins , ouvrant potentiellement la voie à une plus grande utilisation générale des jetons indexés sur le dollar. Les stablecoins peuvent être utilisés pour envoyer et recevoir des paiements instantanément, bien qu'ils soient le plus souvent utilisés ‍pour les échanges avec d'autres crypto-jetons, tels que le bitcoin .

Ce projet de loi interdisait aux émetteurs de stablecoins de payer des intérêts sur les crypto-monnaies, mais les banques affirment qu'il laissait ouverte une faille qui permettrait à des tiers - tels que les échanges de crypto-monnaies - de payer un rendement sur les jetons, créant ainsi une nouvelle concurrence pour les dépôts.