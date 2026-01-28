La Maison Blanche doit rencontrer les banques et les entreprises de cryptomonnaies concernant un conflit législatif

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Hannah Lang

La Maison Blanche rencontrera lundi des dirigeants des secteurs de la banque et des cryptomonnaies pour discuter de la voie à suivre pour une législation historique sur les cryptomonnaies qui s'est enlisée en raison d'un conflit entre les deux puissants secteurs, ont déclaré trois personnes familières avec le sujet.

Le sommet organisé par le conseil crypto de la Maison Blanche comprendra des cadres de plusieurs groupes commerciaux et se concentrera sur la manière dont le projet de loi traite les intérêts et autres récompenses que les entreprises de cryptomonnaies peuvent accorder sur les avoirs des clients en jetons indexés sur le dollar, connus sous le nom de stablecoins, ont déclaré les personnes.

La réunion de la Maison Blanche pourrait aider les industries à parvenir à un compromis et souligne à quel point l'administration du président Donald Trump est désireuse de faire passer la législation.

La Maison Blanche n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Les sources ont refusé d'être identifiées pour discuter de discussions politiques privées.