La Lituanie ferme de nouveau l'aéroport de Vilnius en raison de ballons
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 20:07

La Lituanie a provisoirement fermé jeudi l'aéroport de Vilnius après la détection de plusieurs ballons météorologiques près du site, ont annoncé les autorités aéroportuaires dans un message diffusé sur les réseaux sociaux.

Il s'agit du sixième incident de ce type ce mois-ci.

Selon la Lituanie, les ballons seraient envoyés par des trafiquants de cigarettes mais elle accuse également le président biélorusse Alexandre Loukachenko, allié du président russe Vladimir Poutine, de ne pas mettre fin à cette pratique.

"D'après les informations préliminaires, la décision de restreindre l'accès à l'espace aérien a été prise en raison d'un ballon (ou de ballons) volant en direction de l'aéroport de Vilnius", a déclaré l'aéroport jeudi sur Facebook.

Le trafic aérien a été suspendu jusqu'à 21h10 GMT, a-t-il ajouté.

(Andrius Sytas, rédigé par Stine Jacobsen; version française Camille Raynaud, édité par Bertrand Boucey)

