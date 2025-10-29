La Juventus rebondit, la Roma co-leader

Plus belle la vie.

Igor Tudor parti, la Juventus sourit. Les Bianconeri ont retrouvé la gagne, qui les fuyait depuis le 13 septembre, face à l’Udinese ce mercredi (3-1). Muet depuis deux mois, Dusan Vlahovic a ouvert la marque sur penalty (5 e ). Les Turinois ont pris un coup sur le crâne avec l’égalisation de Nicolo Zaniolo avant la pause (45 e +1), mais le jeu aérien de Federico Gatti a fait pencher la balance du bon côté (67 e ). Kenan Yildiz a eu le dernier mot sur penalty (90 e +6) : la Juve est sixième, à six points de la tête.…

