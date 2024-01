La guerre en Ukraine a permis de "purger" la société russe, selon Sergueï Lavrov

En mars 2022, Vladimir Poutine avait déjà évoqué une nécessaire "auto-purification" de la Russie, pour se débarrasser des "traîtres" et de la "racaille".

Sergueï Lavrov à Moscou, le 18 janvier 2024. ( AFP / ALEXANDER NEMENOV )

La Russie se porte mieux sans les centaines de milliers de personnes qui ont fui le pays pour des raisons politiques ou par crainte de devoir rejoindre l'armée, des Russes "ne ressentant pas d'appartenance à l'Histoire et la culture" de leur pays, a estimé jeudi 18 janvier le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

La répression de toute voix dissidente en a également envoyé des centaines d'autres en prison, aucune critique de la politique du Kremlin n'étant tolérée.

"L'opération militaire spéciale a uni notre société comme jamais auparavant et contribué à la purger des personnes ne ressentant pas d'appartenance à l'Histoire et la culture russes ", a estimé Sergueï Lavrov, utilisant l'euphémisme officiel pour désigner l'assaut contre l'Ukraine.

"Purifier" la société

"Certains sont partis, d'autres sont restés et ont commencé à réfléchir", a-t-il ajouté, lors d'une conférence de presse à Moscou.

Ce n'est pas la première fois que les autorités russes, qui disent vouloir "dénazifier l'Ukraine", évoquent la nécessité de "purifier" la société.

En mars 2022, au tout début du conflit, le président Vladimir Poutine avait assuré qu'une "telle auto-purification réelle et nécessaire de la société ne fer(ait) que renforcer notre pays". "Chaque peuple, le peuple russe tout particulièrement, pourra toujours reconnaître la racaille et les traîtres, les recracher comme on recracherait une mouche entrée dans la bouche ", avait-il déclaré.