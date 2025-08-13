 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La Grèce lutte encore contre des feux de forêt, des milliers de personnes évacuées
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 15:08

Les pompiers luttaient toujours mercredi contre de nombreux incendies de forêt à travers la Grèce, notamment près de Patras, dans l’ouest du pays, et sur deux îles touristiques.

Les feux ont touché des maisons, des fermes et des usines et entraîné l’évacuation de milliers de personnes, résidents et touristes, depuis mardi.

Des dizaines de personnes ont été hospitalisées pour des inhalations de fumée, a rapporté la chaîne publique ERT. Quelque 13 pompiers ont été soignés pour des brûlures et d'autres blessures, a par ailleurs déclaré le porte-parole des pompiers, Vassilis Vathrakogiannis, lors d'une conférence de presse télévisée mercredi.

Près de 5.000 pompiers assistés de 33 avions ont été mobilisés dès l'aube pour contenir les flammes attisées par des vents violents et les conditions chaudes et sèches près de Patras, sur les îles touristiques de Chios et de Zakynthos, ainsi que dans au moins trois zones de la Grèce continentale.

"Aujourd’hui sera encore une journée très difficile car le risque d’incendie de forêt reste très élevé dans la plupart des régions du pays", a déclaré Vassilis Vathrakogiannis. Les températures pourraient atteindre 34 degrés Celsius dans certains endroits.

Les autorités, qui ont ordonné l’évacuation d’une ville de quelque 7.700 habitants près de Patras mardi, ont lancé mercredi de nouvelles alertes, conseillant aux habitants de deux villages voisins de quitter leurs maisons.

Sur l’île de Chios, les garde-côtes ont utilisé des bateaux pour évacuer les habitants mardi, alors que les flammes atteignaient les côtes.

Comme la Grèce, l'Espagne, le Portugal, la Turquie et les Balkans font face à d'importants feux de forêt alors qu’une vague de chaleur a fait grimper les températures au-delà de 40 degrés dans certaines régions d’Europe.

En Espagne, où au moins six grands feux de forêt étaient toujours hors de contrôle mercredi, deux personnes sont mortes en raison des incendies.

(Reportage Louiza Vradi, Angeliki Koutantou et Aleksandar Vasovic, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

