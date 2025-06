La France s'impose en Islande et termine invaincue en Ligue des Nations

Pour cet ultime match de la phase de groupe de Ligue des Nations, la France s'est déplacée en Islande dans une rencontre qui avait toutes les caractéristiques du match piège par excellence. Mais les Bleues n'ont pas tremblé et se sont imposées 2 à 0 pour conclure une campagne parfaite de Ligue des Nations avec six victoires en six rencontres.

Islande 0-2 France

Buts : Baltimore (74 e ), Geyoro (85 e ) pour les Tricolores

Face à des conditions climatiques dantesques entre vent et température polaire, les protégées de Laurent Bonadei déjà assurées de disputer le final four de la compétition avait comme objectif de rester invaincues et de décrocher un sixième succès en autant de rencontres. Six, comme le nombre de changements effectués par le sélectionneur tricolore par rapport à la rencontre face à la Suisse disputée vendredi à Nancy (4-0), mais c’est bien Sandy Baltimore, l’une des rescapées qui est venue offrir la victoire aux Bleues.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com