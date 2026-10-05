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La France risque d'être "étranglée par les taux d'intérêt", alerte Moulin
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 19:13

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Le gouverneur de la Banque de France, Emmanuel Moulin, a déclaré lundi dans un entretien au Financial Times que la France risquait d'être "étranglée par les taux d'intérêt" en l'absence de mesures pour assainir ses finances publiques.

(Rédigé par Zhifan Liu, édité par Sophie Louet)

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2 commentaires

  • 19:42

    Vu que nos élites veulent effacer la France on ne doit pas attendre de solution.

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