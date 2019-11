La France remet au Sénégal le sabre d'El Hadji Omar Foutiyou

A coup sûr, cette visite du Premier ministre français au Sénégal en cette fin de mois de novembre restera dans les annales des relations franco-sénégalaises. L'explication réside dans le fait qu'au-delà de la double opportunité de tenir un séminaire intergouvernemental et d'échanger dans le cadre du Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique, elle a donné lieu à la remise du sabre d'El Hadji Omar Tall, grand résistant à la pénétration française et chef religieux respecté qui a contribué à diffuser la Tarriqa Tijania, de rite malékite, au Sénégal, au Mali et plus largement en Afrique de l'Ouest. La remise a donné lieu à un moment solennel au cours duquel Edouard Philippe, premier ministre français, et Macky Sall, président du Sénégal, ont échangé dans une logique de dialogue véritable, de coopération et de respect mutuel d'une histoire partagée. S'il ne s'agit pas encore à proprement parler d'une restitution (le sabre fait encore partie des collections du Musée de l'armée à Paris), ce geste en est "la première étape", a dit le Premier ministre au cours d'une cérémonie au palais de la Présidence à Dakar en présence des descendants de l'illustre ancêtre à l'origine de la famille omarienne. Aui coeur de la cérémonie : une très belle pièce de fer, de laiton, de cuivre, de cuir et de bois avec son étui.Lire aussi Restitution culturelle : « Il n'y a pas que les biens, il y a aussi les traditions orales...