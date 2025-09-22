Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
La France reconnaît officiellement l'Etat de Palestine
information fournie par Reuters•22/09/2025 à 21:22
La France reconnaît de
façon officielle l'Etat de Palestine, a annoncé lundi le
président Emmanuel Macron lors d'un discours prononcé à
l'occasion d'un sommet sur la question palestinienne aux Nations
unies.
(Rédigé par Blandine Henault, édité par Kate Entringer)
