La France perd une place au classement d'un baromètre mondial de l'attractivité économique

La France est le septième pays du monde en matière d'attractivité pour les investisseurs étrangers en 2025, en recul d'une place, notamment en raison de la dégradation des finances publiques et d'une situation politique précaire, selon un baromètre annuel dévoilé mardi par le cabinet international Kearney.

( AFP / - )

Après quatre années consécutives à la sixième place de ce baromètre du cabinet de conseil en stratégie, la France est devancée cette année par les États-Unis (en tête du classement depuis treize ans), le Canada, le Royaume-Uni (qui gagne une place), le Japon (qui progresse fortement, de la 7e à la 4e place), l'Allemagne et la Chine? qui décroche de la 3e à la 6e place.

Pour la France, le résultat de ce classement s'inscrit dans la continuité d'un bilan économique annuel en demi-teinte dévoilé début mars par Business France, qui indiquait que le pays avait attiré moins de projets d'investissements internationaux en 2024 dans un climat d'incertitude politique.

Ces derniers mois, la France a connu quatre chefs de gouvernement différents, une dissolution de l'Assemblée nationale, la première adoption d'une motion de censure depuis plus de 60 ans, et son budget pour 2025 a été adopté avec plusieurs semaines de retard.

La France s'est infligée "une petite décote de lisibilité (...) et une petite dose d'incertitude", mais elle reste attractive, nuance auprès de l'AFP Nicolas Lioliakis, associé chez Kearney et membre du groupe de réflexion Global Business Policy Council.

Selon lui, si la situation politique a "minoré un peu l'attractivité" du pays, la France conserve de solides "fondamentaux": "un corpus réglementaire et fiscal qui donne confiance et des atouts liés à notre bassin académique, la profondeur de notre recherche et la qualité des infrastructures", ce qui permet à la France de "rester en haut du classement".

Après avoir retrouvé un semblant de stabilité en politique intérieure depuis l'adoption du budget début février, le contexte international est en revanche devenu très chaotique, sur fond de guerre commerciale menée par Donald Trump. "Les risques liées à la fragmentation économique sont encore peu lisibles, mais affectent surtout les pays émergents", note Nicolas Lioliakis.

Il cite notamment le Brésil, passé de la 19e à la 21e place, et l'Inde, de la 18e à la 24e place, conséquence d'un attrait plus marqué des investisseurs pour les économies les plus avancées "jugées plus rassurantes dans le contexte actuel", précise un communiqué.