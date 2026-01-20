La France ne cédera à "aucun chantage" dit Barrot après les menaces douanières US

La France ne cédera "à aucun chantage" et "ne se soumettra jamais", a déclaré mardi le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot après les menaces douanières de Donald Trump liées au Groenland et à la participation de Paris à un "Conseil de la paix" international.

"La France ne se soumet à aucun chantage et ne se soumettra jamais", a-t-il dit lors de la séance des questions au gouvernement, à l'Assemblée nationale.

"Bien sûr, elle se souvient avec gratitude du sang versé par les soldats américains sur les plages de Normandie pour qu'elle puisse être libérée, elle entend cultiver sa relation historique avec les Etats-Unis 250 ans après leur indépendance à laquelle elle a apporté une contribution décisive", a-t-il ajouté.

"Elle souhaite aussi oeuvrer avec les Etats-Unis au service de la paix et de la sécurité du monde, comme elle le fait aujourd'hui au Liban ou encore en Syrie."

"Mais lorsque les Etats-Unis formulent une proposition qui est inacceptable, elle assume pleinement de leur dire non", a souligné Jean-Noël Barrot.

"Non à la remise en question de l'intégrité d'un territoire européen placé sous la protection de l'Otan (...). Oui à la mise en oeuvre du plan de paix présenté par le président des Etats-Unis que nous soutenons sans réserve mais non à la création d'une organisation telle qu'elle a été présentée qui viendrait se substituer aux Nations unies."

(Rédigé par Blandine Hénault)