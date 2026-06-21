La France étouffe: la Fête de la musique chamboulée et des écoles fermées lundi

Des personnes sous un système de rafraichissement pendant la canicule à Strasbourg, le 20 juin 2026 ( AFP / ROMEO BOETZLE )

Le thermomètre tutoie les 40 degrés dimanche en France, une chaleur extrême qui perturbe la Fête de la musique et va entraîner la fermeture lundi de centaines d'écoles pour protéger élèves et enseignants.

Au total, 53 millions de Français sont affectés par la canicule, dans 35 départements en vigilance rouge et 45 en orange, essentiellement dans le centre et l'ouest.

Le mercure pourrait monter à 41°C dans l'agglomération bordelaise, où l'ombre et la fraîcheur sont très recherchées. Ce qui a poussé Amandine, une enseignante d'école primaire, à "accueillir les réfugiés climatiques de la famille qui étouffe à Bordeaux" dans son jardin avec piscine près du Bassin d'Arcachon.

Les autorités multiplient les appels à la prudence pour la baignade, surtout dans les zones non surveillées, alors que quatre adolescents sont morts noyés samedi à Besançon, en Dordogne et à Dunkerque (Nord).

A cause de cette canicule exceptionnelle, un certain nombre de villes, comme Auch, Nanterre ou Châteauroux, ont décidé d'annuler les concerts prévus pour la 45e Fête de la musique.

Sans aller jusque-là, le début des festivités a parfois été repoussé en début de soirée dans plusieurs villes.

A Lyon, les scènes labellisées bénéficieront d'espaces ombragés, et les premières notes de musique sont attendues à partir de 18H00, tandis qu'à Troyes les animations ne débuteront qu'à 20H00.

Alcool prohibé

Sur le bord du canal Saint-Martin à Paris le 20 juin 2026 ( AFP / ARNAUD FINISTRE )

Dans la capitale et son agglomération, 4.800 policiers et gendarmes ainsi que 2.500 sapeurs-pompiers sont mobilisés, selon la préfecture de police.

Pour tenter d'éviter malaises et troubles à l'ordre public, la consommation d'alcool est interdite sur la voie publique dans les départements en vigilance rouge canicule ainsi que dans quelques autres en orange. Et la "consigne" a été donnée de ne pas en proposer dans les évènements organisés par l'État.

"Le cocktail chaleur et alcool est vraiment un cocktail dangereux", a insisté la maire de Rennes, Nathalie Appéré (PS), en justifiant l'interdiction de la vente d'alcool à emporter.

Sirotant une vodka-Red Bull sur un banc parisien, Joker, un intérimaire de 29 ans qui n'a pas souhaité donner son nom, estime que cette interdiction est inapplicable. "Le jour de la Fête de la musique, tout le monde a son alcool. À mon avis, ça ne sera pas respecté", dit-il à l'AFP.

"L'interdiction ne va pas changer grand-chose", estime aussi Stéphane, serveur à la Brasserie du Passage à Bordeaux. De toutes façons, "on va fermer plus tôt car bosser dans la restauration à plus de 40°C, c'est vraiment compliqué", ajoute-t-il.

Parmi les nombreux concerts prévus à Paris, l'un des plus scrutés sera celui de La France insoumise, qui a choisi d'en faire un évènement politique à l'approche de la présidentielle. Sa "Fête de la musique antiraciste" a invité place de la République des artistes, comme Leo SVR et 2L, connus pour leurs positions engagées à gauche.

Plus chaud lundi

Lundi, le mercure devrait continuer à monter puisque Météo-France prévoit des maximales "entre 40 et 42°C" sur les départements en rouge. "La température moyenne pourrait atteindre le niveau de la journée la plus chaude jamais mesurée en France tous mois confondus", selon l'institut.

Fête de la musique à Toulouse le 21 juin 2025 ( AFP / Ed JONES )

Des mesures ont donc été prises pour tenter d'en limiter les effets néfastes pour les travailleurs, notamment du BTP, et dans les établissements scolaires.

Un total de 845 écoles et collèges seront fermés lundi tandis que 1.800 autres, sur 60.000 établissements au total, vont libérer les élèves en début d'après-midi.

"A partir du moment où la sécurité des personnels ou des enfants est susceptible d'être mise en cause, il faut fermer", a justifié le ministre de l'Education, Edouard Geffray.

En Seine-Saint-Denis, "une première livraison de 1.000 ventilateurs est en cours dans 32 collèges" particulièrement "exposés à la chaleur", selon un porte-parole du Conseil départemental.

De son côté, le PDG de la SNCF Jean Castex a recommandé aux personnes "vulnérables" d'éviter de prendre le train car on ne peut "pas écarter les incidents" sur le réseau, qui "est fortement affecté par ce phénomène caniculaire".

La canicule frappe plusieurs autres pays européens comme le Royaume-Uni et l'Espagne, où une vague de chaleur extrême touche la majeure partie du pays ainsi que les îles Baléares.

Selon le consensus scientifique, le changement climatique induit par l'activité humaine rend plus intenses les phénomènes météorologiques extrêmes, notamment les vagues de chaleur.