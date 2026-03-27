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La France et les Philippines renforcent leur coopération militaire
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 03:21

La France et les Philippines ont conclu un accord qui leur permettrait de conduire des entraînements militaires conjoints dans chacun des pays, alors que Manille développe ses relations en matière de défense dans un contexte de tensions avec Pékin en mer de Chine méridionale.

La ministre française des Armées Catherine Vautrin et le secrétaire philippin à la Défense Gilberto Teodoro ont signé l'accord jeudi à Paris durant une réunion lors de laquelle ils ont discuté des défis en matière de sécurité dans la région.

Ils ont appelé à une "résolution pacifique des différends" et ont souligné la nécessité de renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement lors des crises.

Les Philippines ont signé des accords similaires avec les Etats-Unis, l'Australie, le Japon et la Nouvelle Zélande.

Les Philippines et la Chine se disputent des îles en mer de Chine méridionale, théâtre d'affrontements fréquents entre les deux pays.

(Nestor Corrales; version française Camille Raynaud)

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