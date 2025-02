La France commande 530 blindés légers Serval

Un blindé Serval à Caylus, le 23 mai 2023. ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La France a commandé 530 blindés légers Serval destinés à moderniser les équipements de son armée de terre, pour plus d'un milliard d'euros, a annoncé le ministère des Armées.

"La Direction générale de l'armement (DGA) a commandé 530 véhicules blindés Serval Appui SCORPION au profit de l'armée de Terre. Les livraisons de ces véhicules s'échelonneront de fin 2025 à 2031", indique-t-il dans un communiqué.

"D'un montant de plus d'un milliard d'euros, cette commande soutient majoritairement les activités des industriels de défense KNDS France (sites de Satory, Bourges et Roanne)", soit des implantations hexagonales du groupe franco-allemand KNDS, héritières de l'ex-entreprise Nexter.

Le contrat concerne "également Texelis (site de Limoges), MBDA (sites du Plessis Robinson et Bourges) et CS Group (sites du Plessis Robinson et Toulon)", précise samedi 10 février le ministère.

Le Serval est un blindé multi-rôles léger, à roues, qui vise à moderniser des capacités vieillissantes de l'armée de terre et notamment à remplacer le véhicule de l'avant-blindé (VAB).

Les engins commandés permettront par exemple d'embarquer des missiles sol-air, pourront être équipés pour la lutte anti-drones ou destinés à la communication tactique.