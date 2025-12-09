La France a apporté un soutien logistique au Bénin pour déjouer la tentative de coup d'Etat-Elysée

La France a fourni des renseignements et apporté un soutien logistique au Bénin afin d'aider le pays d'Afrique de l'Ouest à déjouer une tentative de coup d'Etat, a fait savoir mardi l'Elysée.

Le président béninois Patrice Talon a déclaré dimanche que le gouvernement et les forces armées du pays avaient mis en échec une tentative de coup d'Etat au cours de laquelle des soldats ont essayé de le capturer.

Paris a également partagé des renseignements avec le Nigeria, qui a dépêché des avions de chasse et des troupes au sol chez son voisin.

"La France a apporté un appui en termes de surveillance, d'observation et de soutien logistique aux forces du Bénin", a déclaré un conseiller présidentiel à des journalistes, sans plus de détails.

"Cet appui s'est fait complètement dans la logique de soutien régional et en appui des efforts de la Cédéao", a-t-il ajouté, faisant référence à la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest.

La tentative de coup d'Etat au Bénin est la dernière menace en date contre un régime démocratique dans la région, où les militaires ont pris le pouvoir ces dernières années au Niger et au Burkina Faso voisins, ainsi qu'au Mali, en Guinée et en Guinée-Bissau, qui a subi fin novembre son neuvième putsch depuis 2020.

(Michel Rose; version française Camille Raynaud, édité par Sophie Louet)