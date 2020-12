La fortune du PDG d'Airbnb bondit de 150 % avec l'entrée en bourse

Brian Chesky peut savourer son succès. Jeudi 10 décembre, l'entrée en bourse de la plateforme de location de logements Airbnb, dont il est le PDG a été une formidable réussite. L'action, qui valait 68 dollars lors de son introduction, a grimpé jusqu'à 144 dollars à la clôture. Par la même occasion, sa fortune personnelle a bondi de 150 %, atteignant 11,4 milliards de dollars et faisant de lui la 180e personne la plus riche au monde, rapporte Bloomberg.

Lui-même a été le premier surpris par ce résultat, comme il l'a témoigné auprès de l'agence de presse. D'autant plus qu'Airbnb a atteint en séance une valorisation de 100 milliards de dollars, soit plus que son rival Booking et bien plus que les grands noms de l'hôtellerie. En comparaison, le numéro un mondial Marriott est valorisé à 43 milliards de dollars et le français Accor vaut 10 fois moins que sa plateforme, à huit milliards de dollars.

Airbnb a résisté au coronavirus

Au départ, Brian Chesky est parti de loin. En 2008, au chômage, il avait décidé de louer son appartement pour arrondir ses fins de mois. Il n'y avait alors que quelques matelas gonflables disposés sur le sol de son salon. « J'avais 26 ans, j'étais complètement fauché et j'avais tout emballé à l'arrière d'une vieille Honda Civic », explique-t-il à Bloomberg. Les années ont passé, avec le succès que l'on connaît pour ce qui est devenu une plateforme mondialement

... Lire la suite sur LePoint.fr