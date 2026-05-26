La Force spatiale américaine attribue à SpaceX un contrat de 2,29 milliards de dollars pour un réseau de données spatiales à usage militaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et des informations contextuelles du paragraphe 2 jusqu'à la fin) par Mike Stone

La Force spatiale américaine a attribué à SpaceX un contrat de 2,29 milliards de dollars pour la construction d'un réseau de communications par satellite sécurisé et à haut débit destiné à relier les capteurs militaires et les plateformes d'armes à travers le monde, a annoncé mardi l'armée. Ce contrat à prix fixe non traditionnel porte sur le Backbone du réseau de données spatiales (Space Data Network, SDN), une architecture réseau résiliente offrant un transport de données à haute capacité et à faible latence pour l'armée.

La Force spatiale a déclaré que le fournisseur devait livrer un prototype pleinement opérationnel d'ici la fin de 2027. Entre autres rôles, le SDN fournira les voies de communication permettant d’intégrer et de transférer des données provenant des capteurs d’alerte et de suivi de missiles vers les intercepteurs en temps quasi réel — une capacité considérée comme fondamentale pour l’initiative de défense antimissile « Golden Dome » de l’administration Trump.

« Le SDN Backbone tire parti du meilleur de l’innovation commerciale et offre une base solide pour l’ensemble des missions du SDN — un avantage considérable et un catalyseur pour nos combattants », a déclaré le colonel Ryan Frazier de la Space Force, responsable par intérim des acquisitions chargé de superviser le programme. Le SDN Backbone est une constellation de satellites à orbite terrestre basse proliférée (pLEO) qui étendra un réseau maillé de satellites fournissant des services de communication à l'échelle mondiale, a indiqué le Pentagone. Il fonctionnera en tandem avec la couche de transport de l'Agence de développement spatial pour former une architecture unifiée assurant le transport de données critiques pour les missions actuelles et futures du département de la Défense.

La Force spatiale a déclaré qu'elle prévoyait d'identifier d'autres prestataires pour la construction de satellites et d'autres éléments du réseau au cours de l'été.