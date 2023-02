La FNSEA plaide pour un chèque alimentaire pour les plus modestes plutôt qu'un panier anti-inflation

Christiane Lambert, la présidente du premier syndicat agricole français va proposer à Emmanuel Macron l'idée d'un chèque annuel de 100 euros, sur le modèle des chèques vacances ou du chèque énergie, destiné aux 2 millions de Français les plus précaires.

La présidente de la FNSEA Christiane Lambert, le 23 mars 2022, à Paris. ( AFP / ERIC PIERMONT )

Le panier anti-inflation, dispositif sur lequel planche le gouvernement depuis plus d'un mois pour tenter de répondre à l'inflation dans les rayons des supermarchés, n'est "pas enterré" malgré les critiques, a assuré mardi 21 février le cabinet de la minitre déléguée au Commerce Olivia Grégoire.

Parmi les détracteurs, se trouve Christiane Lambert, la médiatique présidente du premier syndicat agricole, la FNSEA. "Nous avons exprimé notre rejet du panier anti-inflation, promu et présenté par Olivia Grégoire, puis promu et présenté par Bruno Le Maire", a-t-elle déclaré mardi lors d'une conférence de presse. "Beaucoup de distributeurs disent : 'nous devons vendre moins cher, parce que les Français raisonnent leur alimentation à l'euro près'. P our eux, c'est le prétexte pour tirer les prix vers le bas" , a-t-elle encore estimé.

Il y a près de quinze jours, elle a adressé un courrier à Alexandre Bompard, directeur général de Carrefour, qu'elle a rendu public sur Twitter, dans lequel elle "dénonce les premières dérives du panier anti-inflation". Dans ce courrier relevé par BFMTV , la responsable syndicale décrit cette opération promotionnelle intitulée "Défi anti-inflation" comme "un panier de produits peu qualitatifs sans origine française garantie, à des prix dérisoires". Outre son absence de ciblage, elle critique une déconnexion des prix des produits proposés par rapport aux coûts des producteurs français. "Comment est-il possible de proposer de la viande de porc (importée) à un prix trois fois moins cher que celui de l'alimentation pour chien? [...] Aider les plus précaires comme vous prétendez le faire faire, doit-il passer par de la pâte à tartiner, des bières, des sodas?", dénonce la FNSEA.

Christiane Lambert plaide ainsi pour l'instauration d'un chèque alimentaire destiné aux ménages les plus modestes. "Ce dernier permet de cibler directement les populations précaires, améliore la qualité et la variété de leur alimentation, sans induire de destruction de valeur dans nos filières", fait-elle valoir dans son courrier.

Il y a quelques mois, la FNSEA avait envisagé un montant journalier de trois euros par personne dans le cadre de ce chèque alimentaire pour 5,5 millions de Français précaires, soit un coût total annuel d'environ 6 milliards d'euros, rapporte BFMTV . Il pourrait finalement s'agir d'un chèque annuel de 100 euros , sur le modèle des chèques vacances ou du chèque énergie, destiné aux 2 millions de Français les plus précaires.

Elle doit en parler ce mercredi à Emmanuel Macron, qu'elle doit rencontrer à l'Élysée à quelques jours du début du Salon de l'agriculture. "On a travaillé pour faire une proposition clé en main. On reste persuadé que c'est la meilleure formule" , assure Christiane Lambert au micro de RTL. "Plus de deux millions de Français précaires pourraient y avoir droit. "Notre idée, c'est de dire : 'Aidons ceux qui sont précaires'. On a l'outil pour le faire et pour cibler les personnes comme on a pu repérer qui étaient les ayant droit pour le chèque vacances".

Alors que le gouvernement avait abandonné cette idée, ne sachant pas comment choisir les produits éligibles, la syndicaliste prpopose un système flash code sur les téléphones pour simplifier les choses à la caisse. Le dispositif ne s'appliquerait par exemple qu'aux fruits et légumes français.

L'association Familles Rurales a de son côté réclamé ce mercredi une allocation mensuelle de 65 euros pour aider les 9 millions de ménages modestes à manger sainement.