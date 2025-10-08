La Fed inquiète des risques accrus pour l'emploi, prudence sur l'inflation-minutes

par Howard Schneider

Les risques pesant sur le marché du travail aux Etats-Unis ont suffisamment augmenté pour justifier une baisse des taux d'intérêt, ont estimé les responsables de la Réserve fédérale (Fed) lors de leur dernière réunion de politique monétaire, mais beaucoup d'entre eux restent méfiants face à une inflation toujours élevée, montre le compte rendu de cette réunion publié mercredi.

"La plupart des participants ont observé qu'il était approprié de déplacer la fourchette cible du taux des fonds fédéraux vers un niveau plus neutre parce qu'ils ont jugé que les risques de baisse de l'emploi avaient augmenté", indiquent les "minutes" de la réunion des 16 et 17 septembre du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC).

Dans le même temps, "une majorité de participants ont souligné les risques à la hausse qui pèsent sur les perspectives d'inflation", selon le compte rendu. La plupart des membres du FOMC ont souligné que le taux d'inflation s'éloignait de l'objectif de 2% et ont relevé l'incertitude persistante quant aux effets des droits de douane sur l'évolution des prix.

Dans ce contexte, les membres du FOMC ont dans leur grande majorité estimé "qu'il serait probablement approprié d'assouplir davantage la politique monétaire au cours du reste de l'année". Mais ils apparaissent divisés sur le calendrier et le rythme des nouvelles baisses de taux.

"Certains participants ont noté que, d'après plusieurs mesures (...) la politique monétaire pourrait ne pas être particulièrement restrictive, ce qui, selon eux, justifie une approche prudente" à l'égard de nouvelles baisses de taux, indiquent les minutes.

"Quelques participants" ont déclaré qu'il y avait du "mérite" à maintenir le taux directeur inchangé, tandis qu'à l'autre extrémité du spectre, "l'un" d'entre eux a préconisé une réduction plus importante d'un demi-point de pourcentage.

Le gouverneur Stephen Miran, qui a récemment rejoint le conseil des gouverneurs de la Fed après avoir été proposé à ce poste par le président Donald Trump, s'est prononcé en faveur d'une réduction plus importante d'un demi-point de pourcentage.

A l'issue de la dernière réunion du FOMC, la Fed a abaissé son taux directeur d'un quart de point de pourcentage, le maintenant dans une fourchette de 4,00% à 4,25%.

