 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Fed gèle ses taux contre l'avis de deux responsables
information fournie par AFP 28/01/2026 à 20:11

Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell, lors d'une conférence de presse à Washington, le 10 décembre 2025 ( AFP / SAUL LOEB )

Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell, lors d'une conférence de presse à Washington, le 10 décembre 2025 ( AFP / SAUL LOEB )

La Réserve fédérale américaine (Fed) a décidé mercredi de laisser ses taux d'intérêt inchangés, une décision qui interrompt la série de baisses enclenchée en septembre et a été désapprouvée par deux hauts responsables nommés par Trump.

La banque centrale explique dans son communiqué que la croissance apparaît "robuste" aux Etats-Unis, suggérant que l'économie n'a pas besoin de soutien supplémentaire.

Sur douze votants, deux se sont opposés à cette décision parce qu'ils voulaient continuer à lâcher du lest: les gouverneurs Stephen Miran et Christopher Waller.

Les investisseurs s'attendaient massivement à ce que les taux directeurs restent dans une fourchette comprise entre 3,50% et 3,75%, après trois baisses successives en autant de réunions, fin 2025.

La défection du gouverneur Stephen Miran n'est pas non plus une surprise.

Entré à la Fed en septembre à la demande de Donald Trump et après une confirmation express du Sénat, il plaide depuis lors pour une politique monétaire beaucoup moins restrictive.

Cette fois, il n'a toutefois pas voté pour une diminution des taux très marquée, d'un demi point de pourcentage, mais plaidé pour une diminution plus conventionnelle, d'un quart de point.

Il a été rejoint par M. Waller, nommé gouverneur pendant le premier mandat de Donald Trump.

Son cas est particulier dans la mesure où il figure dans la liste des quatre favoris de l'exécutif, en lice pour prendre la suite de Jerome Powell, dont le mandat prendra fin en mai.

M. Powell tient comme de coutume une conférence de presse très attendue à 19H30 GMT.

- Qui pour succéder à Powell ? -

La banque centrale avait laissé ses taux inchangés une grande partie de l'année 2025, inquiète de voir les droits de douane mis en place par Donald Trump faire dérailler les prix.

Elle a fini par enclencher une détente à partir de septembre, motivée par des créations d'emplois atones.

Mais les divisions ont grandi en son sein, du fait du manque de progrès sur l'inflation.

Dans son communiqué, la Réserve fédérale a changé sa façon de qualifier la situation sur le marché du travail. Elle souligne désormais que le taux de chômage "a présenté des signes de stabilisation" (il était de 4,4% en décembre).

Le président Trump cherche à placer à la tête de l'institution un banquier central plus conciliant.

Il veut une politique monétaire très souple pour doper l'activité et réduire les coûts de financement de la dette publique. Selon lui, l'inflation n'est plus un problème.

Elle était encore en progression de 2,8% en novembre. Et cela fait cinq ans que son rythme est plus élevé que le niveau souhaité par la Fed (2%).

La faiblesse du dollar n'arrange pas les affaires des consommateurs américains: elle renchérit le prix des produits importés, déjà frappés par les droits de douane mis en place par Donald Trump.

"Seul le président (Trump) sait" quand il annoncera le nom de la personne qu'il veut voir diriger la Fed, a déclaré son ministre des Finances Scott Bessent, lors d'une interview mercredi à la chaîne de télévision économique CNBC.

Toute nomination doit être confirmée par le Sénat à majorité républicaine.

Des alliés de Donald Trump n'ont pas apprécié les récents développements autour la Fed et commencé à s'inquiéter des assauts répétés de l'exécutif contre l'indépendance de l'institution monétaire.

Après avoir encaissé sans broncher pendant des mois les insultes et menaces du chef de l'Etat, Jerome Powell a fini par prendre solennellement la parole le 11 janvier, dans un message vidéo.

Il a révélé faire l'objet d'une procédure lancée par le ministère de la Justice pouvant aboutir à des poursuites pénales, concernant l'important coût des travaux de rénovation du siège de la Fed à Washington.

Un "prétexte", selon M. Powell, qui a dénoncé une tentative d'intimider l'institution parce qu'elle ne suit pas "les préconisations du président" des Etats-Unis en matière de politique monétaire.

Banques centrales
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 15:58

    La chute du dollar US ne va pas arranger les choses sur janvier et février.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le géant du commerce en ligne Amazon supprime 16.000 postes dans le monde, à l'heure où il concentre ses efforts sur l'intelligence artificielle. ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    Amazon supprime 16.000 postes de plus dans le monde
    information fournie par AFP 28.01.2026 19:27 

    Le géant du e-commerce américain Amazon a annoncé mercredi la suppression de 16.000 postes dans le monde, poursuivant un mouvement de réduction des coûts qu'il assure être justifié par la lutte contre la bureaucratie plutôt que par la révolution de l'intelligence ... Lire la suite

  • Des maisons menacées d'effondrement après un glissement de terrain à Niscemi (Sicile), le 28 janvier 2026 ( AFP / MARCO BERTORELLO )
    Peur dans une ville sicilienne balafrée par un glissement de terrain
    information fournie par AFP 28.01.2026 19:21 

    Gaetano Ferrera n’a eu que quelques minutes mercredi pour récupérer des affaires chez lui, dans l’une des centaines de maisons évacuées après qu’un glissement de terrain a laissé une ville sicilienne, Niscemi, au bord d’une falaise. "Je vis ici depuis que je suis ... Lire la suite

  • ( AFP / HECTOR RETAMAL )
    Starbucks attire davantage de clients mais déçoit les attentes du marché au 1T
    information fournie par Boursorama avec AFP 28.01.2026 19:08 

    Le géant américain des cafés Starbucks a constaté une "accélération" de ses ventes au premier trimestre de son exercice décalé, enregistrant même une hausse des transactions aux Etats-Unis pour la première fois en deux ans, a-t-il annoncé mercredi, mais ses résultats ... Lire la suite

  • Xavier Piechaczyk à la Défense, le 14 septembre 2022. ( AFP / ERIC PIERMONT )
    RATP: Xavier Piechaczyk (RTE) confirmé comme PDG par le parlement
    information fournie par Boursorama avec AFP 28.01.2026 19:04 

    Xavier Piechaczyk, actuel président de l'entreprise qui gère le réseau français d'électricité à haute tension RTE, a reçu mercredi un feu vert du Parlement pour devenir PDG de la RATP, exploitante de la majorité des réseaux de transports en commun franciliens. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank