La Fed d'Atlanta cherchera un nouveau président ayant des "liens significatifs" avec le district du sud-est

La Réserve fédérale d'Atlanta a annoncé lundi qu'elle avait entamé le processus de sélection d'un remplaçant pour le président sortant Raphael Bostic, en prévoyant d'engager une société de recherche de cadres pour rassembler "un grand nombre de candidats qui ont des liens significatifs avec le sixième district de la Réserve fédérale".

"Nous allons entreprendre une vaste recherche pour trouver un dirigeant fort et expérimenté", a déclaré Gregory Haile, président du conseil d'administration de la Fed d'Atlanta, dans un communiqué de presse annonçant les plans de la banque pour remplacer Bostic, qui prendra sa retraite à la fin de son mandat actuel, à la fin du mois de février.

La référence à des "liens significatifs" avec la région d'Atlanta intervient après que le secrétaire d'État au Trésor, Scott Bessent, a fait remarquer que certains dirigeants de banques régionales récemment embauchés avaient quitté New York pour s'installer dans leur district, et a suggéré qu'une obligation de résidence allant jusqu'à trois ans avant l'embauche pourrait être plus conforme à l'esprit de la représentation régionale.

Les liens avec le district n'ont pas été mentionnés lorsque la Fed d'Atlanta a ouvert le processus qui a conduit à l'embauche de Bostic en 2017, le président du conseil d'administration de l'époque, Thomas Fanning, ayant déclaré dans une vidéo sur la recherche que la banque recherchait "des candidats diversifiés d'un caractère personnel et d'un intellect exemplaires" et avait mis en place un portail Web pour prendre des suggestions "de tout le monde dans notre district et dans tout le pays."

Bostic, premier président noir et ouvertement homosexuel de l'une des douze banques régionales de réserve de la Fed, a grandi dans le New Jersey, a obtenu un doctorat en économie à l'université de Stanford et travaillait comme professeur à l'université de Californie du Sud lorsqu'il a été recruté pour le poste d'Atlanta.

Le Conseil des gouverneurs de la Fed, basé à Washington, a déclaré la semaine dernière qu'il avait reconduit les 11 autres présidents des banques de réserve dans leurs fonctions à l'issue d'un vote unanime.