La Fed bien positionnée pour "attendre et voir" comment la guerre affectera l'économie déclare Powell

Le président ‌de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, a déclaré lundi que ​la banque centrale américaine était bien placée pour garder une position attentiste afin d'évaluer l'impact de la guerre en Iran sur l'économie ​et l'inflation.

"Nous estimons que notre politique est bien placée pour nous permettre d'attendre ​et de voir comment cela évolue", ⁠a déclaré Jerome Powell lors d'une présentation faite devant ‌une classe de macroéconomie à l'université de Harvard.

Le patron de la banque centrale a également souligné que les ​responsables de l'institution ‌avaient l'habitude d'ignorer les perturbations telles que celles ⁠provoquées par la flambée des prix du pétrole.

Les craintes d'une reprise de l'inflation placent la Fed face à un dilemme potentiel ⁠entre ses deux ‌objectifs : le plein emploi et la stabilité des prix.

"Les ⁠anticipations d'inflation semblent bien ancrées au-delà du court terme", ‌a toutefois affirmé Jerome Powell.

"Mais, néanmoins, c'est une question ⁠à laquelle nous devrons peut-être finir par répondre ; ⁠nous n'y sommes ‌pas encore vraiment confrontés car nous ne savons pas quels seront ​les effets économiques, mais nous ‌tiendrons certainement compte de ce contexte plus large lorsque nous prendrons cette décision", a-t-il ​dit.

La Fed a maintenu inchangé son taux d'intérêt de référence au début du mois.

Depuis lors, les craintes des investisseurs ⁠concernant l'inflation ont contribué à une forte hausse des rendements des bons du Trésor, et une enquête de l'université du Michigan a révélé une forte augmentation des anticipations de prix des ménages pour l'année prochaine.

(Rédaction Ann Saphir ; version française Diana Mandia, édité ​par Benoit Van Overstraeten)