 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Fed bien positionnée pour "attendre et voir" comment la guerre affectera l'économie déclare Powell
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 18:29

Le président ‌de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, a déclaré lundi que ​la banque centrale américaine était bien placée pour garder une position attentiste afin d'évaluer l'impact de la guerre en Iran sur l'économie ​et l'inflation.

"Nous estimons que notre politique est bien placée pour nous permettre d'attendre ​et de voir comment cela évolue", ⁠a déclaré Jerome Powell lors d'une présentation faite devant ‌une classe de macroéconomie à l'université de Harvard.

Le patron de la banque centrale a également souligné que les ​responsables de l'institution ‌avaient l'habitude d'ignorer les perturbations telles que celles ⁠provoquées par la flambée des prix du pétrole.

Les craintes d'une reprise de l'inflation placent la Fed face à un dilemme potentiel ⁠entre ses deux ‌objectifs : le plein emploi et la stabilité des prix.

"Les ⁠anticipations d'inflation semblent bien ancrées au-delà du court terme", ‌a toutefois affirmé Jerome Powell.

"Mais, néanmoins, c'est une question ⁠à laquelle nous devrons peut-être finir par répondre ; ⁠nous n'y sommes ‌pas encore vraiment confrontés car nous ne savons pas quels seront ​les effets économiques, mais nous ‌tiendrons certainement compte de ce contexte plus large lorsque nous prendrons cette décision", a-t-il ​dit.

La Fed a maintenu inchangé son taux d'intérêt de référence au début du mois.

Depuis lors, les craintes des investisseurs ⁠concernant l'inflation ont contribué à une forte hausse des rendements des bons du Trésor, et une enquête de l'université du Michigan a révélé une forte augmentation des anticipations de prix des ménages pour l'année prochaine.

(Rédaction Ann Saphir ; version française Diana Mandia, édité ​par Benoit Van Overstraeten)

Banques centrales
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank