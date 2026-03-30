La Fed bien positionnée pour "attendre et voir" comment la guerre affectera l'économie déclare Powell

Le président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, a déclaré lundi que la banque centrale américaine était bien placée pour garder une position attentiste afin d'évaluer l'impact de la guerre en Iran sur l'économie et l'inflation.
"Nous estimons que notre politique est bien placée pour nous permettre d'attendre et de voir comment cela évolue", a déclaré Jerome Powell lors d'une présentation faite devant une classe de macroéconomie à l'université de Harvard.
Le patron de la banque centrale a également souligné que les responsables de l'institution avaient l'habitude d'ignorer les perturbations telles que celles provoquées par la flambée des prix du pétrole.
Les craintes d'une reprise de l'inflation placent la Fed face à un dilemme potentiel entre ses deux objectifs : le plein emploi et la stabilité des prix.
"Les anticipations d'inflation semblent bien ancrées au-delà du court terme", a toutefois affirmé Jerome Powell.
"Mais, néanmoins, c'est une question à laquelle nous devrons peut-être finir par répondre ; nous n'y sommes pas encore vraiment confrontés car nous ne savons pas quels seront les effets économiques, mais nous tiendrons certainement compte de ce contexte plus large lorsque nous prendrons cette décision", a-t-il dit.
La Fed a maintenu inchangé son taux d'intérêt de référence au début du mois.
Depuis lors, les craintes des investisseurs concernant l'inflation ont contribué à une forte hausse des rendements des bons du Trésor, et une enquête de l'université du Michigan a révélé une forte augmentation des anticipations de prix des ménages pour l'année prochaine.
(Rédaction Ann Saphir ; version française Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)
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