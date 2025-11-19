La Fed a réduit ses taux d'intérêt alors que de nombreux responsables politiques s'inquiétaient de l'inflation, selon les procès-verbaux

La réunion de la Fed des 28 et 29 octobre a donné lieu à de rares dissensions sur la politique à suivre

Le manque de données a assombri les perspectives de la banque centrale américaine

Les investisseurs ont réduit leurs paris sur une baisse des taux en décembre

(Ajoute la réaction du marché et les commentaires de Trump dans les paragraphes 5-6) par Howard Schneider

Une Réserve fédérale divisée a réduit ses taux d'intérêt le mois dernier, même si de nombreux décideurs politiques ont averti qu'une réduction supplémentaire des coûts d'emprunt risquerait de compromettre la lutte contre l'inflation qui dépasse l'objectif de 2 % de la banque centrale américaine depuis quatre ans et demi, selon les minutes de la réunion des 28 et 29 octobre, publiées mercredi.

"De nombreux participants étaient favorables à l'abaissement de la fourchette cible du taux des fonds fédéraux", indiquent les minutes, tout en notant que certains membres de ce groupe auraient été satisfaits si le Comité fédéral de l'open market avait laissé les taux inchangés.

Plusieurs autres participants se sont opposés à la baisse des taux et "ont exprimé leur inquiétude quant à la stagnation des progrès vers l'objectif d'inflation de 2 % du Comité... tout en notant que les attentes d'inflation à plus long terme pourraient augmenter si l'inflation ne revenait pas à 2 % en temps voulu".

En outre, "la plupart des participants ont noté que... de nouvelles réductions des taux directeurs pourraient accroître le risque d'une inflation plus élevée qui s'enracinerait ou pourraient être interprétées à tort comme impliquant un manque d'engagement des décideurs politiques à l'égard de l'objectif d'inflation de 2 %", ajoute le procès-verbal.

Les actions américaines ont légèrement réduit leurs gains après la publication des minutes. Les traders ne voient plus qu'une chance sur quatre que la Fed réduise ses taux en décembre, d'après les prix des contrats à terme sur les taux d'intérêt à court terme.

Peu avant la publication des minutes, le président Donald Trump a réitéré ses critiques à l'égard de la gestion de la banque centrale par le président de la Fed Jerome Powell, déclarant qu'il "adorerait le virer" pour ne pas avoir réduit les taux plus rapidement.

IMPACT DE LA FERMETURE DU GOUVERNEMENT

Lors de la réunion du mois dernier, le comité de fixation des taux de la Fed a voté à 10 voix contre 2 pour réduire le taux d'intérêt de référence d'un quart de point de pourcentage dans la fourchette de 3,75 % à 4,00 %, les deux dissidents étant inhabituellement divisés en faveur d'une politique monétaire à la fois plus stricte et plus souple.

Les minutes suggèrent une recherche animée de compromis alors que les responsables ont été confrontés au manque de données en raison de la récente fermeture du gouvernement américain, ont mis en balance les risques de hausse de l'inflation et les risques d'affaiblissement du marché de l'emploi, et ont même mis en garde contre la possibilité d'une "chute désordonnée des prix des actions" en cas de "réévaluation brutale" des investissements dans l'intelligence artificielle.

Lors de sa conférence de presse du 29 octobre, M. Powell a déclaré, dans des termes inhabituellement directs, qu'une baisse des taux lors de la réunion de la Fed des 9 et 10 décembre n'était pas une "conclusion acquise d'avance".

"Il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dire que nous devrions peut-être attendre au moins un cycle avant d'envisager une nouvelle baisse des taux, a déclaré M. Powell à la presse.

Le "chœur" a été décrit dans le procès-verbal, les décideurs politiques étant divisés en trois groupes différents lors de leur discussion sur la réunion de décembre.

"Plusieurs participants ont estimé qu'une réduction en décembre était probablement appropriée, plusieurs autres ont estimé que des taux plus bas seraient éventuellement appropriés, mais pas nécessairement en décembre, tandis que "de nombreux participants" avaient déjà exclu une réduction en décembre.

La publication des données officielles ayant été suspendue avant la réunion d'octobre en raison du shutdown, les responsables ont dû évaluer d'autres informations, ce qui a pu renforcer le sentiment de prudence qui se fait jour quant à la poursuite de l'assouplissement monétaire.

"De nombreux participants ont convenu que le Comité devait faire preuve de discernement dans ses décisions de politique monétaire, compte tenu des risques bilatéraux et de la disponibilité réduite des données économiques clés", peut-on lire dans le procès-verbal de la réunion.

Depuis la réunion d'octobre, les investisseurs ont réduit leurs paris sur une baisse des taux en décembre, alors que les chances étaient supérieures à 90 %. Les commentaires publics des décideurs de la Fed reflètent les divisions persistantes en l'absence de données officielles sur l'emploi et l'inflation.