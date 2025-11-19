 Aller au contenu principal
La Fed a abaissé ses taux malgré l'inquiétude sur l'inflation-minutes
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 21:04

La décision de la Réserve fédérale américaine de réduire de 25 points de base l'objectif de taux des "fed funds" le mois dernier a divisé ses responsables lors de leur dernière réunion de politique monétaire, montre le compte rendu de cette réunion publié mercredi.

"Plusieurs participants étaient en faveur d'une baisse de la fourchette cible des taux des fonds fédéraux", indiquent les "minutes" de la réunion des 28 et 29 octobre du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC).

Toutefois, certains de ces participants auraient également été satisfait de voir les taux rester inchangés, est-il noté dans les "minutes".

D'autres membres se sont opposés à cette baisse et ont "exprimé leur inquiétude de voir les progrès vers l'objectif du taux d'inflation de 2% fixé par le Comité stagner, tout en soulignant que les attentes concernant l'inflation à plus long terme pourraient augmenter si l'inflation ne revenait pas rapidement à 2%".

En outre, "la plupart des participants a fait remarquer que les nouvelles baisses des taux directeurs pourraient accroître le risque de voir l'inflation élevée se pérenniser ou pourraient être interprétées à tort comme un manque d'engagement des décideurs politiques envers l'objectif d'inflation de 2%".

(Howard Schneider, avec Ann Saphir; version française Camille Raynaud)

